Joseph Quinn de Stranger Things dit qu’il sera « furieux » s’il n’est pas dans la série cinq

L’acteur de 29 ans incarne l’incompris Munson qui est accusé à tort du meurtre de Chrissy Cunningham et par la suite de tous les meurtres de Vecna ​​dans le quatrième volet.

Le leader du Hawkins Hellfire Club est rapidement devenu un favori des fans alors qu’il travaillait avec Steve Harrington et Dustin Henderson pour arrêter Vecna ​​dans Upside Down.

Mais contrairement à ses copains, Eddie n’est pas sorti vivant de l’Upside Down après s’être sacrifié pour sauver Hawkins des démobats et mourir dans les bras de Dustin dans une scène incroyablement émouvante.

Malgré la disparition de son personnage, on a demandé à Quinn avant le dernier épisode de la série Netflix si Munson reviendrait pour la cinquième et dernière saison.

S’adressant à The Guardian, il a déclaré: « Je serai furieux s’ils ne me ramènent pas [laughs]. J’adorerais, s’ils m’ont. »

Cependant, des choses plus étranges se sont produites dans la série, alors peut-être que les frères Duffer pourraient potentiellement le ramener à travers l’art du flashback ou peut-être dans le spin-off proposé de la série.

En fait, Quinn a ses propres idées et a révélé qu’il avait parlé à la co-star Joe Keery, qui joue Steve, de la façon dont ils pourraient ramener Munson à la vie.

Il a déclaré à Radio Times: « Moi et Joe Keery discutions des moyens par lesquels je pourrais en quelque sorte [come back]… peut-être que je serais comme un produit de Gaten [Matarazzo, who plays Dustin] imagination ou autre.