Joseph Quinn a réalisé un bénéfice inégalé après Stranger Things

choses étranges Cela a amené Joseph Quinn à la renommée mondiale et, en plus, lui a apporté de grands avantages. Rencontre-les.

©IMDBJoseph Quinn comme Eddie dans Stranger Things

la première de la quatrième saison de choses étranges a fait sensation parmi les spectateurs de Netflix. En effet, les derniers épisodes de la série qui suit les garçons de Hawkins ont été beaucoup plus engageants et engageants. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, ils ont également présenté des personnages qui ont conquis le cœur des fans tels que Eddie Munson.

Dans choses étranges Eddie Munson a été joué par Joseph Quinn qui, grâce à sa participation à cette fiction, s’est catapulté à la renommée internationale. Eh bien, son personnage était l’un des plus aimés au monde. C’est pourquoi les fans ont emmené l’acteur au sommet et, en fait, il est dans le meilleur moment de sa carrière. La grande preuve en est qu’il vient de signer un contrat avec l’une des plus importantes agences d’Hollywood.

Oui! La performance de Joseph Quinn dans choses étranges C’était tellement emblématique que, grâce à cela, des portes se sont ouvertes dans l’industrie et, apparemment, ce sera imparable. était le milieu date limite qui vient de confirmer que l’interprète a désormais un contrat avec l’agence CAA. Quelque chose qui, sans aucun doute, a été un avantage après avoir pu démontrer tout son talent dans Série originale de Netflix.

Bien sûr, il convient de noter que Quinn poursuivra ses talents d’acteur, après s’être montré au récital de Metallica, dans différentes productions. En ce moment, l’un de ses prochains projets est Magotun film qui sortira en 2023 et est déjà dans le processus de post-production. Même ainsi, pour l’instant, on ne sait pas encore exactement quel personnage il jouera, mais on sait qu’il sera l’un des grands protagonistes.

D’autre part, quant à un éventuel retour à choses étranges, au-delà des souhaits des fans, c’est hautement improbable. Eh bien, dans la quatrième saison, Eddie Munson a été assassiné et, pour qu’il y ait la possibilité d’un retour, ils devraient revoir cette partie de l’histoire. Même si, à plus d’une occasion, il est arrivé que Netflix fasse revivre des personnages emblématiques de sa série et Eddie ne fait peut-être pas exception.

