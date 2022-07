Joseph Quinn a improvisé l’une des meilleures répliques de Stranger Things Finale

Avant de se sacrifier héroïquement dans Upside Down alors qu’il succombait aux chauves-souris, nous avons vu Eddie câbler à chaud un camping-car avec Steve (Joe Keery).

Avec « Erica, help », qui a été improvisé par Caleb, un autre moment qui n’était pas à l’origine dans le scénario était ce baiser passionné entre Hopper et Joyce.

Selon les scénaristes, c’est quelque chose que David Harbour et Winona Ryder ont ajouté le jour du tournage – incitant un utilisateur de Twitter à plaisanter dans les commentaires : « Commencer à donner l’impression que toutes les meilleures choses n’étaient pas scénarisées… tout est payé pour faire? »

« J’adorerais retourner sur ce plateau et revoir ces gens. Mais parfois, il y a un bel arc qu’ils ont écrit et c’est un rôle écrit avec tellement d’empathie et ils sont très rares, ce genre de rôles.