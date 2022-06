Joseph Kosinski dit que Marvel et Star Wars ont causé la suppression de Tron: Legacy Sequel

Top Gun : Maverick est le film national le plus rentable de la carrière de réalisateur de Joseph Kosinskibattant les années 2010 Tron l’héritage. La suite du classique culte de 1982 Tron était le premier film de Kosinski et a rapporté près de 400 millions de dollars au box-office mondial. Malgré un 51% sur Rotten Tomatoes, le box-office revient pour Tron l’héritage étaient assez bons pour que Disney donne initialement le feu vert à une suite, mais le film est resté dans l’enfer du développement pendant plusieurs années avant d’être finalement abandonné. Dans une récente interview avec Vulture, Kosinski a parlé de ses plans pour Tron : Ascension:

« Je me suis tellement rapproché. J’ai vraiment essayé. Je me suis rapproché en 2015, et Disney a débranché. Je n’avais rien construit, mais j’avais tout le film scénarisé et écrit. J’étais vraiment excité parce que ça inversait le idée. C’était tout ce genre de choses qui arrivait dans notre monde, et il s’agissait du mélange des deux. «

Tron : Ascension aurait été sur le point de renvoyer Garrett Hedlund et Olivia Wilde dans les rôles principaux, tout en ayant à nouveau Kosinski dans le fauteuil du réalisateur. Si le film avait été réalisé, il aurait été le troisième long métrage réalisé par Kosinski après celui de 2013 Oubli, avec Tom Cruise. En ce qui concerne le raisonnement derrière le troisième Tron le film étant mis en conserve, Kosinski pense que cela était dû à certaines acquisitions majeures faites par Disney à cette époque :

« C’était un Disney très différent en 2015. Quand j’ai fait Tron : Legacy, ils ne possédaient pas Marvel ; ils ne possédaient pas Star Wars. Nous étions la pièce de la fantasy et de la science-fiction. Et une fois que vous avez ces autres choses sous votre parapluie, il est logique que vous alliez investir votre argent dans une propriété connue et non dans l’étrange étudiant en art aux ongles noirs dans le coin – c’était Tron. »

Joseph Kosinski a eu beaucoup de succès même sans Tron Suite

En fin de compte, Kosinski dit qu’il était content de ne pas diriger Tron : Ascension parce que ça l’a ouvert à faire Seuls les braves en 2017. Le drame de lutte contre les incendies mettait non seulement en vedette Josh Brolin et Jeff Bridges, mais Miles Teller et Jennifer Connelly, ce qui a conduit Kosinski à mettre les deux derniers acteurs dans Top Gun : Maverick. Kosinski a de nouveau retrouvé Teller pour le prochain film Netflix Tête d’araignée, qui met également en vedette Chris Hemsworth et Jurnee Smollett. Même s’il n’a pas pu faire son Tron suite, Kosinski est rapidement devenu l’un des principaux réalisateurs d’Hollywood.

Quant à l’avenir de la Tron franchise, Disney a fait appel à Garth Davis pour diriger le développement d’un troisième film, qui mettrait en vedette Jared Leto. Davis a principalement réalisé des films plus petits tout au long de sa carrière, notamment ceux de 2016 Lion avec Dev Patel et Nicole Kidman. Le troisième Tron le film serait le premier blockbuster de la carrière de Davis, mais les mises à jour ont été rares sur son développement. Il faudra peut-être un certain temps avant que le public ne revienne sur la Grille pour voir où l’histoire de Tron va ensuite.