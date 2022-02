Joseph Gordon-Levitt jouera dans le film Jonestown Massacre  »White Night » avec Chloë Grace Moretz

L’un des événements les plus malheureux de l’histoire est sur le point d’être documenté sur une nouvelle bande. L’acteur Joseph Gordon-Levitt jouera Jim Jones dans »White Night », un film du genre thriller psychologique, qui racontera le suicide collectif d’une secte connue sous le nom de Massacre de Jonestown. Jones était un chef religieux du culte du Temple du Peuple, fondant une communauté en Guyane, en Amérique du Sud.

Le Peoples Temple Agriculture Project, mieux connu sous le nom de Jonestown, a vu le 18 novembre 1978, plus de neuf cents personnes mourir d’un empoisonnement au cyanure, issu des aspirations du culte Jones. Gordon-Levitt sera accompagné de Chloë Grace Moretz, qui jouera le survivant du culte et le narrateur de cette histoire Déborah Layton.

» White Night » est basé sur les mémoires les plus vendues de Layton, » Poison séduisant », dans lequel la survivante raconte son ascension dans le cercle restreint du Temple du Peuple et sa lutte pour dire la vérité au monde une fois que les plans meurtriers de Jones ont été révélés. Le film est réalisé par Anne Sevitsky, du scénario de Guillaume Wheeler. Ashley Renard président de la société de production FilmNation, en charge du film, a confirmé que le film sera raconté du point de vue de Layton, depuis qu’il a été inspiré par les idéaux de Jone, jusqu’à sa déception de découvrir la vérité sur le chef religieux.

« Lorsque nous avons lu l’adaptation de Wheeler pour la première fois, nous avons vu cette histoire infâme du point de vue de Deborah, un événement qui l’a marquée psychologiquement et dramatiquement. Entrer dans l’orbite magnétique de Jim Jones à travers les yeux d’une jeune femme idéaliste et passionnée nous a rappelé que n’importe qui peut être victime d’extrémisme, dans les bonnes circonstances. La vision convaincante et passionnante d’Anne pour le film fera de ‘White Night’ une expérience propulsive et immersive pour ce moment, tout en étant le portrait définitif de cette histoire intemporelle », a expliqué Fox à propos de ce nouveau projet.

Joseph Gordon-Levitt apparaîtra ensuite dans »Super Pumped : The Battle for Uber », où il jouera le fondateur d’Uber, Travis Kalnick. Il prêtera également sa voix à Jiminy Cricket dans l’adaptation live-action de »Pinocchio » de Robert Zemeckis.