Joseph Gordon-Levitt félicite Homer Simpson pour son anniversaire

Pop! Vinyl Figurine Pop! Homer Kong - Les Simpson

La famille la plus célèbre de Springfield : Les Simpson reviennent en figurine Funko Pop! Cette nouvelle vague de Pops ! est inspirée de leurs épisodes spécialement prévu pour Halloween : Le Simpson Horrow Show ou Treehouse Of Horror pour les fans de V.O ! Ce nouveau lot de figurines contient 5 Pops ! Marge Panthère, Bart Mouche, Lisa Démon, Homer Kong, Maggie Alien. Cette figurine Pop! Homer Kong mesure environ 9cm et elle est emballée en boîte-fenêtre.