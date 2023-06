Joseph Fiennes regrette d’avoir joué Michael Jackson : « C’était une mauvaise décision »

Acteur Joseph Fiennes regrette son interprétation controversée du défunt chanteur Michael Jackson. En 2017, Fiennes devait incarner Jackson dans un épisode de la série d’anthologies Sky Arts Mythes urbains, et une bande-annonce a révélé un aperçu de l’épisode avec l’acteur dans le rôle du roi de la pop. La bande-annonce a généré une grande controverse avec des accusations de « blanchiment », et des membres de la famille Jackson avaient également exprimé publiquement leur mécontentement face à la représentation. L’épisode, qui portait sur un voyage en voiture avec Jackson, Marlon Brando et Elizabeth Taylor, a finalement été retiré de la diffusion avant même d’être diffusé.

« Nous avons pris la décision de ne pas diffuser ‘Elizabeth, Michael et Marlon’, un épisode d’une demi-heure du Sky Arts Mythes urbains série, à la lumière des inquiétudes exprimées par la famille immédiate de Michael Jackson « , a déclaré un communiqué du réseau à l’époque. « Nous avons entrepris de jeter un regard léger sur des événements censés être vrais et n’avons jamais eu l’intention d’offenser quoi que ce soit. Joseph Fiennes soutient pleinement notre décision.

Dans une nouvelle interview accordée à The Guardian, Fiennes revient sur sa décision d’incarner Michael Jackson, comprenant désormais pourquoi le casting avait suscité la polémique. Bien qu’il souligne qu’il est loin d’être la seule personne à blâmer pour avoir laissé les choses prendre cette voiture, il regrette toujours d’avoir accepté le rôle, admettant que c’était une « mauvaise erreur ».

« Je pense que les gens ont tout à fait raison d’être contrariés », comme le dit Fiennes. « Et c’était une mauvaise décision. Absolument. Et j’en fais partie – il y a des producteurs, des diffuseurs, des scénaristes, des réalisateurs, tous impliqués dans ces décisions . Mais évidemment, si je suis franc, je suis devenu la voix des autres. J’aimerais qu’ils soient aussi autour de la table pour en parler. Mais vous savez, c’est arrivé à un moment où il y avait un mouvement et une changement et c’était bien, et c’était, vous savez, un mauvais appel. Une mauvaise erreur.

Il a ajouté: « Et, juste pour dire. J’ai demandé au diffuseur de le retirer. Et il y a eu des discussions assez animées, mais finalement les gens ont fait le bon choix. »

Le neveu de Michael Jackson Jaafar jouera le roi de la pop dans un biopic

Pendant ce temps, il y a un biopic de Michael Jackson qui est maintenant en préparation, et des leçons ont apparemment été apprises, car l’acteur choisi comme chanteur de « Beat It » a l’approbation de la famille Jackson. En fait, il est partie de la famille, puisque le neveu de Jackson, Jaafar Jackson, jouera son oncle. Le film est réalisé par Antoine Fuqua, qui a précédemment partagé une image révélant notre premier aperçu de Jaafar en tant que Michael.

« Fier d’annoncer [Jaafar Jackson] comme Michael – l’événement cinématographique qui explore le parcours de l’homme qui est devenu le roi de la pop. Bientôt », a écrit Fuqua sur le post.

Aucune date de sortie n’a encore été annoncée pour le biopic de Michael Jackson, apparemment intitulé Michael.