Joseph a 8 ans et est maintenant un joueur professionnel de Fortnite

Dans le monde de exportation les joueurs avec un contrat professionnel abondent déjà à un jeune âge, mais le cas Joseph Deen peut être défini comme extrême: le garçon est déjà bien connu dans le jeu de tir en ligne Fortnite, et ces jours-ci, il a été enrôlé dans une véritable équipe compétitive avec un contrat grâce auquel vous avez déjà obtenu un bonus d’entrée de 33 000 € et une station de jeux valant 5 000 autres. Sa particularité, en plus de la capacité dans les arènes virtuelles Fortnite, vient du fait que Joseph n’a que 8 années.

Team 33, une organisation américaine dédiée à l’esport et active sur de nombreux titres, avec lesquels le petit garçon était déjà en contact depuis qu’il n’avait que 6 ans, le voulait vivement. À l’époque, Joseph – dont le surnom en jeu sera désormais 33 Gosu – suivait simplement l’entraînement avec les autres joueurs de l’équipe; à partir d’aujourd’hui, le garçon est officiellement le plus jeune athlète d’esports n’a jamais été signé avec une équipe professionnelle.

Il ne pouvait pas être plus heureux: « C’est un rêve devenu réalité! Alors que les autres équipes ne m’ont jamais pris au sérieux à cause de mon âge, la Team 33 m’a guidé sur cette voie me permettant de m’entraîner avec elles jour après jour; aujourd’hui. Je ne pourrais pas être plus heureux de devenir membre officiel de l’équipe. » L’âge du garçon ne manque pas attirer la critique de l’extérieur, il pleuvait à la fois sur l’organisation qui a décidé de cultiver son talent dans le domaine professionnel dès son plus jeune âge, et sur la famille qui a encouragé la passion du petit jusqu’à la compétition.

La même classification Fortnite après tout recommander un âge d’au moins 12 ans pour se rapprocher du jeu; s’il est vrai que ces limites sont rarement suivies à la lettre, en revanche Joseph avait exactement milieu des années lorsqu’il a entrepris son voyage avec l’équipe qui lui offrait désormais de l’argent et un endroit de rêve pour jouer avec ses couleurs.