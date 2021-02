Josef Fares parle de la variété qu’il en faut dans une nouvelle bande-annonce de gameplay

Nous nous précipitons vers la sortie de It Takes Two sur PlayStation 5 et PlayStation 4, ce qui signifie qu’il est temps pour des images de gameplay brutes racontées par Josef Fares lui-même. Le créateur charismatique parle vraiment de la variété proposée dans son suivi de A Way Out, détaillant quelques scénarios de coopération différents dans la bande-annonce ci-dessus. Pour vraiment cimenter tout cela, il dit: « La quantité de variation est insensée. Il n’y a pas de scénarios similaires, chaque scène est unique. Tout ce qui se passe dans l’histoire se reflétera dans le gameplay ». Fares parle d’un gros match, mais It Takes Two est en train de devenir quelque chose d’assez cool.

Une scène vous montre combattre une armée de guêpes alors que vous essayez de reprendre la maison d’une légion d’écureuils, tandis qu’une autre consiste à manipuler des aimants pour résoudre des énigmes et progresser dans la région. Un autre niveau donne la possibilité de contrôler le temps et de cloner la protagoniste féminine – tout cela ressemble honnêtement à un tas de plaisir. Fares note que presque chaque étape introduira un nouveau mécanisme et que les deux personnages joueront des rôles différents dans la résolution d’énigmes. « Au lieu d’avoir des objets de collection et d’autres objets brillants, nous avons rendu le monde interactif et amusant. » Les paroles de Josef Fares, Mesdames et Messieurs.

It Takes Two sort bientôt aussi – le 26 mars 2021 pour être exact.