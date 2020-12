Jose Aldo espère combattre TJ Dillashaw

Samedi, José Aldo a célébré sa première victoire en poids coq lors de la troisième tentative. Aussi soulagé que soit le Brésilien à ce sujet, il continue de travailler avec détermination. Il a déjà en tête un prochain adversaire potentiel: l’ancien champion TJ Dillashaw.

Un an après que José Aldo ait fait ses débuts en poids coq à l’UFC, la légende brésilienne a célébré sa première victoire dans la nouvelle catégorie de poids. Après avoir dû admettre sa défaite contre Marlon Moraes à ses débuts et perdu contre Petr Yan dans le combat pour le titre d’été prématurément, Aldo a remporté sa première victoire en près de deux ans avec une performance sereine contre Marlon « Chito » Vera.

« Il était important que je puisse reprendre le chemin de la victoire », a admis le Brésilien lors de la conférence de presse. « Je me suis entraîné très dur pour ça. » Aldo a utilisé ses compétences en position debout dans les premiers tours, avant de passer le troisième tour presque entièrement sur le dos de Vera et de remporter ainsi une victoire à points.

Le Brésilien avait parlé ouvertement de la fin de sa carrière dans le passé, mais 2020 ne devrait pas être la dernière année de la carrière du joueur de 34 ans. Parce qu’Aldo planifie déjà les combats à venir et avait déjà un souhait pour le président de l’UFC Dana White lors de la conférence de presse.

«Quant à mon prochain combat, j’adorerais combattre TJ Dillashaw. Dana, fais-le », poursuit Aldo. S’adressant aux journalistes, il a ajouté une raison pour laquelle c’était un combat pour les fans. «Je n’ai aucun problème personnel avec TJ. Je veux donner aux fans de bons combats. TJ est un grand combattant, un ancien champion et je pense que le combat a du sens pour toutes les parties. «

Dillashaw pourrait attaquer à nouveau au printemps prochain après l’expiration de son interdiction de dopage de deux ans. L’Américain est passé du bantam au poids mouche en 2018 pour un combat pour le titre contre Henry Cejudo et a été éliminé au bout d’une demi-minute. Des semaines plus tard, un test de dopage positif à l’EPO a été annoncé, ce qui a entraîné la suspension de Dillashaw. L’Américain a ensuite abandonné son titre plus ou moins volontairement avant que l’UFC ne soit contraint d’agir.

Dillashaw espère un combat direct pour le titre à la suite de son prochain retour et a montré peu d’intérêt pour un duel contre le Brésilien sur Twitter. «J’ai entendu dire que Hinz et Kunz me mettaient à nouveau au défi. Ils savent tous que c’est en fait ma ceinture », a écrit Dillashaw sur Twitter, ajoutant un emoji béant.

Outre Aldo, Rob Font, qui a assommé Marlon Moraes au premier tour samedi, a également évoqué un combat contre TJ Dillashaw. La suspension de Dillashaw expirera le 19 janvier 2021 et on ne sait pas quand il sera de retour dans l’octogone de l’UFC.

