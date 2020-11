Jordyn Woods engage un groupe de mariachi pour l’anniversaire de Karl-Anthony Towns

Jordyn Woods a surpris Karl-Anthony Towns avec un groupe de mariachi pour son anniversaire.

Jordyn Woods a embauché un groupe de mariachi pour surprendre son petit ami, la star de la NBA Karl-Anthony Towns, le jour de son anniversaire, ce week-end. Matt Winkelmeyer / Getty Images Le mannequin de 23 ans a posté une vidéo du groupe se produisant à partir du NBA All-Star, la veille de son anniversaire, samedi. Les villes ont eu 25 ans dimanche. «Quand nous regardions voler, mais que nous ne pouvions pas publier parce que nous ne voulions pas encore que personne nous voie», a déclaré Woods sur son histoire Instagram avec une photo des deux. «C’est une aventure tous les jours», a-t-elle poursuivi en publiant une série de photos des deux ensemble. « Mais encore bien des années !!!! » Le couple a annoncé qu’il avait commencé à sortir ensemble plus tôt cette année sur Instagram. En octobre, Woods a révélé qu’elle créait un compte Only Fans, une décision que Towns soutenait pleinement. «C’est incroyable d’avoir des gens dans votre vie qui vous soutiennent dans tout ce qui est, et ils sont là pour vous élever et vous aider tout au long de votre parcours. Nous sommes très ouverts à ce sujet. Nous parlons de tout », a déclaré Woods à Page Six dans une récente interview. «Beaucoup de gens dans le monde ne veulent pas vous voir réussir, et avoir quelqu’un dans votre coin qui veut vous voir réussir est vraiment génial», a-t-elle déclaré. [Via]