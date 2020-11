Jordin Sparks révèle la surprise hilarante qu’elle a eue lorsqu’elle a frappé à des portes d’hôtel au hasard

Le côté ludique de la chanteuse Jordin Sparks est ressorti quand elle a dévalé le couloir d’un hôtel, frappant aux portes des chambres vides… du moins c’est ce qu’elle pensait.

Jordin Sparks | FOX via Getty Images

Sparks s’est associé au Kalahari Resort, le plus grand parc aquatique couvert d’Amérique, pour l’inauguration de son nouvel emplacement dans le centre du Texas. Elle a déclaré à Showbiz 45Secondes.fr qu’elle ne pouvait pas résister à démolir le couloir et à frapper aux portes.

« C’était tellement amusant! Je suis définitivement un grand, grand, grand gamin dans l’âme », a-t-elle souligné. « Et donc quand j’ai réalisé qu’il n’y avait personne d’autre sur le sol, je me suis dit, où vais-je avoir cette opportunité? » Sparks a partagé le moment dans une vidéo sur Instagram.

«Alors j’ai couru dans le couloir en criant et en frappant aux portes», dit-elle en riant. «Et j’ai découvert un peu après ça, peut-être une heure environ après ça, je suis allé marcher dans le couloir. Et quelqu’un est sorti et était dans la pièce presque à un coin de minou de la mienne!

Le couloir était totalement l’idée de Jordin Sparks

Même si elle était sur place pour le lancement du nouvel hôtel, courir dans le couloir et cogner aux portes était totalement son idée. «C’était définitivement mon idée», dit-elle. «C’était vraiment libérateur, pour être honnête. Mais genre, j’ai crié et je courais, c’était vraiment bien!

Sparks a ajouté que le complexe se sentait comme à la maison et a rappelé à quel point son fils adorait jouer dans l’eau. «En fait, je suis devenue membre de la famille Kalahari l’été dernier», a-t-elle déclaré. «Je suis allé visiter leur complexe dans les Poconos avec ma famille. Et c’était incroyable. Mon fils a adoré l’eau. C’était donc vraiment amusant de pouvoir vivre tout cela. Son fils a également appris à nager et à être en sécurité dans l’eau.

Suite à son expérience positive, la station lui a demandé de l’aider à lancer son nouveau site, qui, selon elle, semble un peu différent cette année. «Je comprends l’hésitation des gens à ce sujet», dit-elle. «Ils suivent toutes les directives nationales et locales en matière de distanciation sociale, de propreté et d’assainissement. Et ils ne se sont ouverts qu’à la moitié de leur capacité. Et c’est aussi 1,5 million de pieds carrés d’espace, une grande distance sociale. »

Jordin Sparks participe également à une tradition américaine

En plus de célébrer les escapades familiales, Sparks se produira également à la parade de Thanksgiving de Macy. «En fait, pour être tout à fait honnête avec vous, j’ai été très surprise quand ils ont tendu la main», a-t-elle admis. «Et quand j’ai découvert que j’allais pouvoir jouer, j’ai pensé que ce serait l’un des événements qui allait être annulé cette année.

«Je suis vraiment ravie d’en faire partie parce que c’est une tradition de si longue date», a-t-elle ajouté. «Je ne sais pas comment cela va être fait jusqu’à ce que j’y arrive. Mais je sais par moi-même en tant qu’interprète, je serai sur un flotteur. Je suis sur une petite plate-forme. Il n’y a personne autour de moi. Je suis donc capable de prendre des distances sociales en toute sécurité.

Sparks montera sur un flotteur Kalahari. «Je suis juste tellement excitée», dit-elle. «Et aussi sur une note personnelle, je sort un album de Noël le lendemain appelé Cidre & Hennessy. »