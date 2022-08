Jordan Peele taquine Nope 2, dit que les fans « obtiendront plus de réponses » sur le personnage mystérieux

Il semblerait que Non 2 a de bonnes chances d’arriver. Sorti en salles en juillet, le troisième long métrage du réalisateur Jordan Pelé a été un assez grand succès au box-office, rapportant plus de 149 millions de dollars. Avis pour Non étaient pour la plupart positifs et ont valu au film une multitude de nominations aux prochains Saturn Awards en octobre.

Ce succès se traduira-t-il par Universal Pictures et Peele faisant équipe pour une suite? Bien que rien ne soit officiellement en préparation pour le moment, il semble que Peele veuille développer l’histoire qu’il avait racontée avec Non. Dans une nouvelle interview avec Le New York Times, Peele a été interrogé sur un personnage « mystère » qui amène les gens à se plonger dans toutes sortes de théories de fans. Peele a laissé entendre qu’il y avait plus à venir sur ce personnage avec plus d’histoires à raconter dans le Non monde.

« L’histoire de ce personnage n’a pas encore été racontée, je peux vous le dire. Ce qui est une autre façon frustrante de dire, je suis content que les gens prêtent attention. Je pense qu’ils obtiendront plus de réponses sur certaines de ces choses dans le l’avenir. Nous n’avons pas fini de raconter toutes ces histoires.

Nope 2 ramènera-t-il le personnage de « Personne » ?

Le mystérieux personnage en question est un homme aperçu dans la bande-annonce de Non dont la scène n’a pas été présentée dans la sortie en salles. Dans la bande-annonce, l’homme, joué par Michael Busch, peut être vu marchant avec désinvolture alors que des citoyens terrifiés courent dans la direction opposée. Dans le générique sur IMDb, il est répertorié comme « Personne », et ce que Peele avait exactement en tête avec le personnage n’a pas encore été révélé.

Dans sa nouvelle interview, Peele a expliqué comment il avait développé le film pour qu’il soit mieux apprécié sur grand écran. L’objectif était de créer une expérience pour les cinéphiles qui les aiderait à leur rappeler à quel point certains films peuvent être meilleurs lorsqu’ils sont regardés au cinéma. Peut-être que penser de cette façon est venu avec de nombreuses idées créatives, dont certaines n’ont finalement pas fait le montage final du film, comme le personnage mystérieux que nous avons vu dans la bande-annonce. Comme l’a dit Peele :





« Eh bien, j’avais l’impression qu’au moment où le film est sorti, l’industrie n’avait pas besoin d’être sauvée. Mais il est bon de souligner qu’en 2020, lorsque j’écrivais ce film et que tout le monde disait que les cinémas tels que nous les connaissons peut être parti – pour moi, l’expérience théâtrale est tout. C’est mon lien avec moi-même et les autres à bien des égards et cela m’a appris à aimer le cinéma. Alors je voulais juste faire un film que les gens devraient aller au théâtre à voir. D’une certaine manière, si je devais raconter une histoire, je voudrais raconter quelque chose qui soit une évasion vers une expérience immersive.

Non est toujours à l’affiche dans certaines salles et est également disponible en VOD.