Jordan Chiles parle d’un entraîneur qui l’appelle « grosse », étant une gymnaste noire et Simone Biles

Jordan Chiles a expliqué comment un entraîneur verbalement abusif l’avait presque éloignée de la gymnastique bien avant qu’elle ne devienne un élément crucial de l’équipe des États-Unis qui a remporté l’argent lors de la compétition par équipes à Tokyo cette année.

Chiles, 20 ans, s’est entretenue avec l’acteur Taraji P. Henson et la co-animatrice Tracie Jade lors de l’épisode de lundi de « Peace of Mind with Taraji » sur Facebook Regardez comment elle s’est battue contre des premières expériences négatives avec un entraîneur anonyme pour continuer dans le sport aime.

« Alors j’ai eu un entraîneur qui m’a insulté verbalement », a déclaré Chiles. « Elle m’a appelé gros. Elle a dit que je ressemblais à un beignet. Aux plus petites choses que les gens me demandent, ‘Oh, tu manges ça aujourd’hui.’ Et c’est comme, ‘Eh bien, je ne mange pas parce que tu viens de déclencher mon cerveau.’ Et c’était vraiment très dur pour moi.

« Parce que j’étais juste comme, ‘C’est ridicule. Comme, qu’est-ce que je me suis fait subir?’ Mais j’aimais aussi ça en même temps. Donc, c’était comme si la moitié de mon cerveau me disait une chose, et la moitié de mon cerveau m’en disait une autre. «

Chiles a déclaré que cela lui avait coûté « un lourd tribut à la santé mentale » et qu’il y avait eu des moments où elle voulait arrêter.

« Je l’ai fait plusieurs fois », a-t-elle déclaré. « Je laissais toujours une note avant d’aller à l’école sur le comptoir de la cuisine et je disais : « J’ai terminé ! » Mais je suis quand même allé m’entraîner ce jour-là. Alors… c’était une pensée dans ma tête.

Chiles a fini par consulter un psychologue du sport à la demande de sa mère afin de l’aider à persévérer pendant cette période.

« Et je me suis dit: » Je n’en ai jamais rien dit à personne, genre, rien de tout cela. » Et elle m’a dit : ‘Eh bien, c’est pourquoi je suis ici' », a déclaré Chiles. « Alors elle m’a aidé à traverser tout, littéralement tout. Et j’aurais aimé avoir fait ça quand j’étais plus jeune. »

Chiles a également regardé les problèmes de santé mentale publique de sa bonne amie et coéquipière superstar, Simone Biles, qui s’est retirée de tous les événements sauf un à Tokyo après avoir été promue tête d’affiche des Jeux olympiques.

« Il y en avait beaucoup », a déclaré Chiles. « Il y avait des émotions; il y avait de l’excitation; il y avait de la frustration; il y avait de la dévastation. Pourtant, à ce jour, je suis parfois ému à ce sujet parce que c’est juste ce qu’elle a vécu et ensuite comment les médias l’ont perçu, c’est juste à 100% faux manière.

« C’était juste très dévastateur, mais j’ai dû remettre ça parce que je savais que je devais encore concourir et faire ça pour elle parce qu’elle est mon amie. Elle est littéralement ma chevauchée ou ma mort. Je ferai tout pour elle. »

Jordan Chiles dit qu’elle « fera n’importe quoi » pour sa bonne amie Simone Biles, qu’elle a soutenue après que Biles se soit retiré de plusieurs événements aux Jeux olympiques de Tokyo. Laurence Griffiths / Getty Images

Biles a fait face à des critiques affirmant qu’elle avait démissionné de son équipe tout en recevant une vague de soutien de la part de ceux qui applaudissaient qu’elle accordait la priorité à sa santé mentale. Chiles est fermement dans ce dernier groupe.

« Je m’en fiche, je vais aller faire une pause mentale parce que j’en ai besoin, parce que ce n’est pas toi qui fais le sport que je fais », a déclaré Chiles. « Ce n’est pas vous qui sortez et vous montrez les quatre minutes de compétition. Vous voyez juste le ‘Oh, vous êtes si pétillant. Vous faites ceci. Vous faites cela.’ Et nous sommes fatigués. Nous avons besoin de ce temps pour nous-mêmes. Nous devons pouvoir nous rendre heureux. «

Chiles a dû remplacer Biles à la dernière minute après que Biles se soit retiré de la compétition par équipe à la suite d’une performance tremblante au saut.

« Je n’y croyais pas… c’était fou », a déclaré Chiles. « Mais, en ce qui concerne l’esprit, j’ai dû changer de cerveau très, très vite pour me lancer dans la compétition. Je n’ai participé qu’à deux épreuves. Et donc passer votre cerveau à la compétition avec les quatre est un peu plus difficile parce que vous ne savez pas ce qui va se passer parce que vous ne vous entraîniez vraiment pas pour les quatre. »

Elle a également décrit la gestion des attentes élevées liées au fait d’être membre de l’équipe américaine de gymnastique et du sacrifice que cela nécessite.

« Vous n’avez pas le temps pour les vacances comme tout le monde », a-t-elle déclaré. « Vous n’avez pas le temps d’aller aux bals de finissants et aux retrouvailles. Ils ne savent pas ce qui se passe dans notre famille. Ils ne connaissent pas toutes les autres logistiques des choses qui se passent dans notre vie. Et c’est nul. C’est vraiment le cas. nul parce que les coulisses sont totalement différentes de ce que nous montrons.

« C’est vraiment, vraiment difficile de gérer les blessures. Vous n’êtes tout simplement pas capable de passer une journée sans vous blesser, sans avoir le bon entraînement parce qu’ils pensent simplement que quelque chose ne va pas avec vous. De plus, je veux dire, il y a beaucoup de la santé, la santé physique qui vient d’être un gymnaste, et cela prend un péage sur votre corps.

Chiles ressent également plus de pression en raison de son type de corps en tant que femme noire.

« J’ai toujours pensé que la course était quelque chose qui faisait partie de la gymnastique », a-t-elle déclaré. « La course, à quoi ressemble votre corps. Par exemple, j’ai un cul. D’autres pourraient ne pas l’être. Nous pouvons donc être dans un poirier parfait, et ils peuvent toujours prendre une déduction. Alors oui, j’aimerais que le jugement ne soit pas si sur un type de corps. Et je pense que c’est là que toute la politique et le racisme entrent en jeu. »