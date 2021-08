Jordan Belfort révèle une scène de loup de Wall Street inspirée de faits réels

OK, ce n’est pas vrai à 100%, car certains noms et détails ont été modifiés, mais la scène est tirée de fait réel, ce qui est assez intéressant.

La scène que Belfort décrit se déroule dans un restaurant du film et montre la première rencontre entre lui et Donnie Azoff.

Puis, après avoir appris que Belfort avait gagné 72 000 € le mois précédent, il a appelé son cousin – pour qui il travaillait – et a quitté son emploi pour travailler avec Belfort sur place.

Expliquant comment la situation s’est déroulée, Belfort a déclaré: « D’accord, cette scène est en fait vraie, sauf que son vrai nom est Danny, pas Donnie, et cela s’est passé dans notre immeuble, juste à l’arrière.

« Je lui ai montré ma fiche de paie, il monta à l’étage, y jeta un coup d’œil, il appela en fait son cousin et démissionna. Juste comme ça, incroyable. »

Porush était l’un des personnages principaux de la maison de courtage de Stratton Oakmont, et il était une figure clé du stratagème de fraude « à la pompe et à la décharge » qui l’a finalement conduit, lui et Belfort, à être envoyé en prison.