Jonny Greenwood de Radiohead est responsable de la bande originale du biopic de la princesse Diana | 45S

Quelques heures seulement après la première image de Kristen Stewart en tant que princesse Diana de Galles a été publiée pour le biopic Spencer, le responsable de marquer le long métrage, qui n’est ni plus ni moins que Jonny Greenwood, guitariste de Radiohead.

Greenwood, loin d’être un débutant en création bandes sonores, porte avec lui une longue liste de films dans lesquels on l’a vu se démarquer, étant l’une de ses œuvres les plus acclamées Fil fantômepar Paul Thomas Anderson, qui lui a donné un Nomination aux Oscars en 2018.

Spencer Il racontera l’histoire de l’une des dernières vacances de Lady Di dans le domaine de Sandrigham, où elle mettra fin à son mariage avec le prince Charles. Plus précisément, le film nous racontera comment la princesse Diana est arrivée à rompre les liens avec la famille royale, répondant à tous ses doutes et insécurités à cause de sa relation, de sorte qu’en principe, cela n’inclurait pas sa mort.

Avec la Réalisé par Pablo Larraín et l’actrice en charge de la commande de la princesse Diana, Kristen Stewart, Spencer cela semble être un film pour le moins intéressant. Maintenant, si l’on ajoute à cela la musicalisation de Greenwood, nul doute qu’au fil des mois il deviendra l’un des films les plus attendus en 2021.

Pendant qu’il arrive, vous pouvez écouter la bande originale pour laquelle Jonny Greenwood a fait Fil fantôme.