Jonny Fairplay, star du «  survivant  », arrêté pour avoir prétendument volé à sa grand-mère, il était impliqué dans un mensonge infâme

Le méchant notoire Jon «Jonny Fairplay» Dalton de Survivant est entré dans l’histoire quand il a menti et a affirmé que sa grand-mère était morte pour gagner la sympathie de ses camarades de tribu. Près de 20 ans plus tard, la star de télé-réalité et sa mère sont accusés d’avoir volé la même grand-mère.

Jonny Fairplay (à droite) et sa grand-mère Jean Cook à la finale de «Survivor» | Justin Kahn

Jonny Fairplay et la tristement célèbre grand-mère mentent de ‘Survivor’

En 2003, Jon «Jonny Fairplay» Dalton, alors consultant artistique de 29 ans, a fait ses débuts sur Survivant: Pearl Islands, la septième tranche de la franchise. Avec son approche féroce, le natif de Californie est rapidement devenu un personnage polarisant que les fans adoraient détester.

Lors des visites familiales, le natif de Californie s’est imposé comme l’un des méchants les plus notoires lorsqu’il a menti sur sa grand-mère mourant d’envie de recevoir de la sympathie et de gagner le défi.

le Survivant La star a admis qu’il avait déjà planifié le mensonge avant d’arriver dans la série et a plaisanté en disant que sa grand-mère était à la maison en train de «regarder Jerry Springer».

Considéré comme l’un des moments les plus mémorables de la série, les fans sont divisés car certains pensent qu’il est allé trop loin. Le joueur de 29 ans a duré jusqu’aux trois derniers matchs, mais Lillian Morris l’a coupé, car elle ne pensait pas qu’il le méritait.

Jonny Fairplay est devenu un lutteur professionnel et une star de télé-réalité

Après ses moments inoubliables dans la série, Fairplay a connu une carrière réussie dans la lutte professionnelle où il a remporté le prix ESPY du meilleur moment sportif non sportif pour avoir été critiqué par l’ancien secondeur de la NFL Brian Urlacher.

De plus, le Survivant star est apparue sur plusieurs émissions de téléréalité, y compris MTV La vraie vie, Bravo’s Showdown de poker de célébrités, A et E Encré, et E! de Tuer la réalité.

Ses apparitions inoubliables à la télé-réalité lui ont valu le prix de la star de la réalité la plus mémorable de l’histoire de la télé-réalité de Fox Reality. Cela lui a également valu une place sur la saison des fans par rapport à la saison des favoris, Survivant: Micronésie, cinq ans plus tard.

Il avait initialement une bonne assise dans la tribu, et les deux alliances pensaient qu’il voterait avec elles. Cependant, après que son équipe ait perdu le premier défi d’immunité, le Survivant star a demandé à ses tribus de le renvoyer à la maison d’abord pour passer du temps avec sa petite amie enceinte Le prochain top model américain cycle quatre étoiles, Michelle Deighton.

Jonny Fairplay arrêté pour avoir prétendument volé sa grand-mère

Après sa dernière apparition sur Survivant, le méchant notoire est resté dans la sphère de la télé-réalité en apparaissant sur The Celebrity Newlywed Game, Dr.Phil, Celebrity Fear Factor, et Étoiles de pion.

De plus, la star de télé-réalité est sous contrat avec Wizard World pour apparaître à ses conventions de bande dessinée. Fairplay a également poursuivi sa carrière de catcheur professionnel et héberge actuellement le podcast Reality NSFW.

En décembre 2020, la star de télé-réalité a atterri en prison aux côtés de sa mère, Patsy Hall, pour vol.

Selon le mandat d’arrêt déposé par la fille de la grand-mère de Fairplay, sa tante, la mère de l’ancien lutteur a abusé de la grand-mère en profitant de sa démence.

Le mandat accuse la star de télé-réalité d’avoir volé des meubles, des tabourets de bar, une chaise en cuir, une table d’appoint et un collier en argent d’une valeur allant jusqu’à 5000 dollars à la grand-mère qu’il a impliquée dans son infâme mensonge, Jean Cook.

Après leur arrestation, Fairplay a déclaré à TMZ: «J’ai (nous) avons été injustement accusé par un membre de ma famille. Je suis heureux de pouvoir me défendre (et ma mère). »