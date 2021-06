Jonathan Van Ness fête son premier anniversaire avec son mari — regardez les jolies photos !

Félicitations pour Jonathan Van Ness et Mark Peacock !

Le couple, qui s’est marié lors d’une cérémonie secrète au printemps dernier, a célébré aujourd’hui son premier anniversaire de mariage. Van Ness a partagé une publication sur Instagram pour marquer l’occasion, publiant un carrousel d’images documentant leur relation. La première photo du diaporama était un instantané de leur cérémonie de mariage, suivie d’une photo avec leur chien, Pablo, et de nombreuses photos adorables du couple.

« Joyeux anniversaire de mariage d’un an @marklondon », a écrit Van Ness, qui s’identifie comme un genre non binaire mais utilise des pronoms he/him, a écrit dans la légende. « J’adore nos aventures et j’ai hâte d’en faire plus. »

Peacock a partagé son propre article, commençant le diaporama avec un selfie confortable du couple avec leur chat, ainsi que quelques clichés de leur mariage l’année dernière.

« Joyeux 1er anniversaire bébé », a-t-il légendé la publication Instagram de célébration.

Van Ness et Peacock ont ​​gardé leurs noces secrètes pendant la majeure partie de 2020. La star de « Queer Eye » a annoncé la nouvelle passionnante et a surpris les fans en annonçant son mariage le 31 décembre dans un article récapitulant 2020 sur Instagram. Au milieu des discussions sur l’année, Van Ness a glissé une information clé dans la légende, écrivant: « Je me suis marié avec mon meilleur ami et j’ai un partenaire aimant avec qui continuer à construire ma vie. »

Le même jour, Peacock a partagé une publication similaire sur Instagram détaillant 2020 et tous les changements que l’année a apportés à sa vie.

« J’ai quitté Londres et traversé l’Atlantique, je me suis habillé pour de nombreux quiz zoom très hilarants, j’ai redécouvert l’amour du jardinage, j’ai appris à conduire à gauche, je me suis marié avec mon âme sœur et un véritable amour @jvn et j’ai adopté un petit Jack Russell a appelé Pablo et est entré dans une famille avec 4 chats incroyables », a-t-il écrit dans la légende à côté d’une série de photos tout au long de l’année, dont quelques clichés avec Van Ness.

Quelques jours après avoir révélé qu’il s’était marié en 2020, Van Ness a partagé un autre post sur Instagram, s’ouvrant sur sa relation avec Peacock.

La personnalité de la télévision de 34 ans a partagé une série de photos avec Peacock sur Instagram le 2 janvier, donnant quelques informations sur leur relation.

« Nous sommes allés à un rendez-vous à Londres, qui s’est transformé en plus de dates pendant que j’étais en tournée de comédie », a-t-il écrit. «À la fin de cette période, j’emmenais ma mère, ma tante et mes amis faire un mini-séjour à Amsterdam. Je voulais que @marklondon vienne avec, mais était-ce un peu intense de demander à Mark de venir après quelques semaines de rendez-vous pour rencontrer ma mère et mes amis lors d’une mini pause ? Peut-être, mais quelque chose chez Mark était différent et je suis presque sûr qu’il ressentait la même chose.

Van Ness a poursuivi la légende, ajoutant: « Voici quelques-uns de mes moments préférés ensemble et voici pour en faire beaucoup plus. »

Depuis lors, Van Ness et Peacock ont ​​documenté leur adorable relation sur les réseaux sociaux. Des publications relatant leurs tenues de soirée de quiz comme Miranda Hobbes de «Sex and the City» et Mary-Kate Olsen et leurs personnages de dragsters, Rosie Lee et Kitty Roberts aux deux publications Instagram pour célébrer la Saint-Valentin, la première année de mariage du couple a été complète d’aventure et plein de moments à célébrer.

Le mois dernier, Van Ness a partagé sur Instagram que Peacock resterait aux États-Unis. Il a posté une photo du couple debout devant un bâtiment des services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis, rayonnant alors qu’ils posaient côte à côte.

« Oui, il reste @marklondon », disait la légende. « Aujourd’hui, en tant que personne queer qui n’aurait pas pu épouser la personne qu’elle aime il y a à peine 6 ans, nos droits ne peuvent être tenus pour acquis ! Tellement heureux d’avoir ce processus dans notre rétroviseur Green Card YAS ! »