Jonathan Majors risque jusqu’à un an de prison, l’avocat qualifie l’affaire d’agression de « chasse aux sorcières »

Acteur Jonathan Majors reste dans l’eau chaude après son arrestation fin mars, et dans le pire des cas, il pourrait finir par passer douze mois derrière les barreaux. Mardi matin, Majors est apparu virtuellement via Zoom pour une comparution devant le tribunal. Il a été noté lors de l’audience que Majors a été accusé d’agression au troisième degré et, s’il est reconnu coupable, il envisage une peine maximale d’un an de prison ou de trois ans de probation. Le Ant-Man et la Guêpe : Quantumania La star doit maintenant retourner au tribunal, où il sera mandaté pour comparaître en personne, le 13 juin 2023.





L’avocate des majors, Priya Chaudhry, a publié une nouvelle déclaration concernant l’audience. Chaudhry a mentionné les « preuves irréfutables » qui ont déjà été soumises au bureau du procureur du district de Manhattan qui, selon elle, effaceront complètement le nom de Majors. Elle a également décrit l’affaire contre l’acteur comme une « chasse aux sorcières » et le résultat d’un « préjugé racial » contre Majors, reprochant au procureur d’avoir fait avancer l’affaire malgré les preuves présentées.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Ce faux cas continue, le lieu revendiqué par la femme change et son histoire se transforme », lit-on dans la déclaration de Chaudhry, par Gens. « Il s’agit d’une chasse aux sorcières contre Jonathan Majors, motivée par des affirmations sans fondement. Au lieu de rejeter les allégations face aux mensonges clairs de la femme, le procureur a ajusté les accusations pour qu’elles correspondent aux nouveaux mensonges de la femme. »

Auparavant, Chaudhry avait publié un échange de messages texte ainsi que des images de caméras de sécurité prises de la victime présumée cette nuit-là ; elle dit que cette preuve aide à prouver que Majors est complètement innocent de ce dont il a été accusé. Chaudhry dit également qu’ils ont depuis recueilli « encore plus de preuves vidéo de son innocence », mais qu’ils s’abstiennent de partager ces informations avec le public pour le moment de « crainte que le procureur ne dise à la femme de changer à nouveau son histoire ». .

« Ce double standard flagrant entre le traitement de Jonathan Majors, un homme noir pesant 200 livres, et son accusateur, met en évidence les préjugés raciaux qui imprègnent le système de justice pénale », ajoute Chaudhry.

En relation: Chukwudi Iwuji recherché par les fans en tant que nouveau Kang du MCU si Jonathan Majors perd le rôle





Jonathan Majors de retour au tribunal en juin

Photos de Colombie

La carrière des majors a été affectée à la suite des allégations. Il a été abandonné par son talent manager ainsi que par son équipe de relations publiques. L’acteur a également été coupé de plusieurs campagnes publicitaires et d’au moins un long métrage qu’il avait en préparation, qui était un rôle principal prévu dans le film. L’homme de mon sous-sol. On dit également qu’il n’est plus envisagé de jouer Otis Redding dans le prochain biopic Otis et Zelma.

Peut-être que le rôle que la plupart des gens s’interrogent est la place des majors dans l’univers cinématographique Marvel. Après être apparu dans Lokiune émission dans laquelle il devrait également apparaître dans la deuxième saison à venir, Majors a joué Kang dans le film Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. Il devrait également jouer un grand rôle dans le prochain film Avengers : la dynastie Kang, mettant Marvel Studios dans une position étrange. Il n’y a eu aucun mouvement pour retirer Majors de ce rôle pour le moment, car il se pourrait que les gens de Marvel et de Disney attendent de voir comment cette affaire judiciaire se déroulera. Le tournage du film devrait commencer en janvier, il y a donc un peu de marge de manœuvre à cet égard.

Les majors sont apparues récemment dans Credo III aussi. Il devrait ensuite revenir sur grand écran avec la sortie du film précédemment filmé Magazine Rêvesqui sortira en salles en décembre.