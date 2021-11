Jonathan Majors « n’a aucune idée » de ce qui va se passer dans le MCU

L’une des raisons pour lesquelles la série « Loki » a reçu de grandes démonstrations d’affection de la part de la communauté des fans du MCU n’était pas seulement à cause du retour tant attendu de Tom Hiddleston en tant que dieu du mensonge et de la tromperie, mais à cause de l’introduction formelle de le multivers comme élément narratif régulier dans cette franchise.

Mais le multivers se révélerait être un espace habité par de grandes menaces qui pourraient faire honte à Thanos sur l’échelle du pouvoir, et l’un d’eux se présente sous la forme de « Kang le conquérant », qui promet d’être le prochain grand méchant dans le monde. saga au cours de sa prochaine phase.

Ce personnage dangereux (et ses variantes temporaires) sera joué par l’acteur Jonathan Majors, connu pour son travail sur la série annulée de HBO « Lovecraft Country », faisant ses débuts MCU jusqu’à la fin de la première saison de « Loki » sous le surnom de « Celui qui reste », un nom qui a été donné à l’une des nombreuses variantes de Kang.

Les majors feront une nouvelle apparition dans la saga Marvel Studios à travers « Ant-Man and the Wasp : Quantumania », qui sortira sur grand écran à l’été 2023. Malgré l’intérêt qui peut exister sur l’ampleur de son personnage, l’acteur a reconnu lors d’un entretien avec NME, ne sachant absolument rien de son avenir dans la franchise.

Les majors ont comparé le MCU à une école de théâtre dans laquelle il pourrait être choisi pour travailler sur plusieurs projets en fonction des souhaits des réalisateurs, « les gens qui s’assoient et observent le monde », notant que ce sont eux qui choisissent les personnages. fera partie de chaque nouveau volet de la saga.

« Cela peut être assez libérateur ou exaspérant, selon la façon dont vous le regardez. Si vous voulez le contrôle, vous ne l’obtiendrez pas. Vous signez pour un voyage. Et je suis dedans. Et c’est tout ». Alors que sa participation aux futurs projets MCU se confirme, Majors fait partie de « The Harder They Fall », le nouveau western d’action réalisé par Jeymes Samuel pour Netflix.