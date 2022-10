Jonathan Majors explique pourquoi il est impatient de jouer Dennis Rodman dans 48 heures à Vegas

Il a été rapporté récemment que Jonathan Majors (Pays de Lovecraft, Loki) était en pourparlers avec Lionsgate pour jouer la légende de la NBA Denis Rodman dans le prochain film 48 heures à Vegas. Maintenant, l’acteur commente les nouvelles et explique pourquoi il voulait jouer ce rôle. S’adressant à Variety au Newport Beach Film Festival, Majors a déclaré qu’il était intrigué par la façon dont Rodman est une personne si unique et « éclectique » qu’en tant qu’acteur, il ne peut s’empêcher de vouloir sauter directement dans l’interprétation d’un personnage de cette façon. .





« Son caractère d’homme est débridé. (Celui qui demande,) ‘Qu’est-ce que c’est que d’être libre ? Pour faire vos propres choix, quelles que soient les conséquences imminentes ? J’aime ça. Et, vous savez, en tant qu’acteur… Il est éclectique. C’est un esprit ouvert. C’est un cœur ouvert. Et, égoïstement, tu veux jouer un rôle comme ça, parce que ça va te pousser à cet endroit. Jesse Brown m’apprend des choses sur mon âme et mon esprit. Je sais que Rodman va le faire aussi, et j’ai juste hâte de m’y mettre.

Le nom « Jesse Brown » fait référence à qui Majors joue dans son dernier film, Dévouement, qui présente l’acteur comme le premier aviateur noir de la Marine. Majors devrait également revenir dans l’univers cinématographique Marvel avec ses rôles dans les suites de super-héros Ant-Man et la Guêpe : Quantumania et Avengers : la dynastie Kang après ses débuts dans la série télévisée Loki. Il aura également un rôle majeur en tant qu’antagoniste dans le film de boxe Credo III en face de Michael B. Jordan. De nouvelles affiches de personnages pour ce film viennent de sortir, révélant notre premier regard sur Majors in the ring.

Dennis Rodman est impliqué dans 48 heures à Vegas

Pour ce qui est de 48 heures à Vegas, le film est basé sur un week-end particulier qui s’est déroulé lors de la finale de la NBA en 1998. À l’époque, Rodman jouait avec les Chicago Bulls et avait besoin d’une pause du terrain, le joueur aux cheveux colorés a déclaré à l’entraîneur Phil Jackson qu’il avait besoin de passer 48 jours à Las Vegas, une demande qui a été accordée. Le film permettra aux fans de la NBA de voir de plus près à quoi ressemblait la vie de Rodman, quelqu’un qui était tout aussi controversé qu’il a réussi dans le monde du basket-ball.

Phil Lord, Chris Miller et Aditya Sood produisent le film pour Lord Miller. Rodman lui-même est également à bord en tant que producteur exécutif. Au moment de l’annonce du film, qui a été officiellement faite l’année dernière, le président de Lionsgate’s Motion Picture Group, Nathan Kahane, a publié la déclaration suivante.

« Il n’y a qu’un seul Dennis Rodman. En 1998, il n’y avait personne sur Terre avec qui il serait plus amusant – ou peut-être plus dangereux – de faire la fête. Et pourtant, ce n’est même pas la moitié de qui il est. Ce film vous emmène dans une balade inoubliable. avec le mythe, la légende, et aussi l’homme qu’est Dennis, derrière tout ce que vous pensez savoir. Nous ne pourrions être plus ravis de travailler avec Phil, Chris, Aditya, Ari, Will et Jordan, et surtout, Dennis , dont la carrière et la vie incroyables feront d’un film décalé, hilarant mais complètement humain et émotionnel. Vous pensez que vous savez quelque chose sur « The Worm ? » Attends! »

48 heures à Vegas n’a pas encore de date de première.