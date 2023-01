Jonathan Majors explique comment Iron Man de Robert Downey Jr a influencé Kang le Conquérant

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania est sur le point de porter la saga multivers vers de nouveaux sommets avec l’introduction de Kang le Conquérant, un méchant puissant et ambitieux interprété par Jonathan Majors. Kang est un conquérant voyageant dans le temps du 31ème siècle et a le pouvoir de manipuler le temps et l’espace. Il est connu pour son désir de conquérir et de gouverner différentes époques et chronologies. Jonathan Majors a fait ses débuts dans le Loki finale de la série, où il a dépeint le personnage énigmatique de Celui qui reste. Il devrait apparaître ensuite dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumania en tant que méchant notoire Kang le Conquérant, une menace majeure dans l’univers cinématographique Marvel.

Dans une interview avec Date limiteJonathan Majors a révélé qu’il s’était inspiré des conquérants historiques et Robert Downey Jrla représentation d’Iron Man pour donner vie à Kang. Kang est un type de méchant différent de Thanos, car il est motivé par l’ambition et le pouvoir plutôt que par le destin. On s’attend à ce qu’il soit un méchant complexe et intrigant, apportant une nouvelle dynamique au MCU.

« Euh, les inspirations de Kang? C’est un conquérant. Vous devriez regarder Alexandre le Grand. Regardez Gengis Khan, Jules César commence là », a déclaré Majors. « Il fait partie d’un univers déjà établi. Ce sont des inspirations puis des contrepoints, ce qui est également important dans la création d’un personnage, c’est de comprendre comment ils contrent les gens. ‘Tu es intelligent, mais regarde comme je suis intelligent’. Alors vous peut regarder Iron Man de Robert Downey Jr et dire d’accord, si c’est le super-héros de super-héros, etc., et je dois être le super-vilain des super-vilains. Comment puis-je contrer cela dans l’air du temps. Je peux écrire un livre à ce sujet à ce point, mais je vais terminer ici. »





Ant-Man and the Wasp: Quantumania s’apprête à porter la franchise vers de nouveaux sommets

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania devrait être le plus gros versement du L’homme fourmi franchise en termes d’échelle et de potentiel au box-office. Le film devrait arriver dans les salles dans un peu moins d’un mois et les fans attendent sa sortie avec impatience. Le film devrait être une continuation de la saga multivers de l’univers cinématographique Marvel. Il verra également les premières apparitions de personnages tels que MODOK et Kang le Conquérant. L’acteur principal du film, Paul Rudd, a fait la promotion du film et suscité l’anticipation des fans.

Dans une récente interview, Rudd a fait allusion à la possibilité d’autres camées dans le film, ajoutant une couche supplémentaire d’excitation pour les fans.

« Pour les gens qui sont au courant, je pense que nous en avons de bons là-dedans. Certains vraiment bons. Je ne vais évidemment pas vous dire ce qu’ils sont, mais je pense que ceux que les gens découvriront ou apprendront seront un 10. »

Ant-Man and the Wasp: Quantumania sort en salles le vendredi 17 février.