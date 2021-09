Jonathan Majors explique comment il a obtenu son rôle dans le MCU

La première saison de « Loki » a été pleine de surprises, mais peut-être aucune aussi excitante que la présentation de Jonathan Majors, dont l’interprétation en tant que « Kang, le conquérant du futur » doit nous présenter le nouveau grand méchant du MCU comme il C’est une menace potentielle qui dépasse largement la puissance de Thanos, un personnage qui a mis près de 20 films pour faire sa grande apparition.

Avec la présence du multivers dans le MCU, il est clair que Majors a le potentiel pour présenter son personnage à travers ses différentes variantes, toutes plus dangereuses et effrayantes les unes que les autres, il est donc naturel qu’à ce stade des doutes commencent à émerger. sur le niveau d’engagement de l’acteur dans la franchise, ainsi que sur la manière dont il s’est impliqué dans ce projet.

Dans un entretien avec Total Film, Jonathan Majors avoue qu’il n’a pas réellement choisi le personnage, puisque l’équipe créative de Marvel est venue le voir après la première de son film « The Last Black Man in San Francisco », un film dont les critiques déchaînées ont permis lui pour acquérir une grande notoriété auprès du public américain.

«Je ne peux pas dire que c’est entièrement ce film. L’équipe Marvel a ses moyens. C’est un peu comme avoir un rôle dans une école de théâtre. Ils ne font que regarder. Vous n’auditionnez pas pour les rôles. Tu vas à l’école de théâtre et ensuite le doyen regarde ce que tu fais. S’ils vous aiment, vous êtes choisi. C’est plus ou moins ce qui s’est passé », a déclaré Majors.

À travers « Assembled: The Making of Loki », Majors a donné quelques détails sur la façon dont il a pris l’initiative d’interpréter « He Who Remains » lors de sa première apparition, le comparant à l’archétype d’un sorcier qui s’ennuie et commence à se produire. tromperie, même lorsqu’il n’y a pas de raisons claires pour une telle ambiguïté.

Jonathan Majors considère que l’objectif de le présenter comme « The One Who Remains » était de lui donner une grande toile de travail avant de le présenter proprement comme Kang, une variante du personnage qui se prépare pour son apparition dans « Ant-Man and The Wasp : Quantumania », un film qui sortira en février 2023.