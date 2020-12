Jonathan Majors et Kathryn Newton rejoignent Ant-Man and The Wasp: Quantumania

Un nom comme Quantumania pour le prochain film Ant-Man aurait pu me permettre de continuer – et me faire vérifier mon orthographe – pendant un jour ou deux.

Mais non, Marvel garde les articles qui frappent lourdement avec ses annonces de rupture encore plus impressionnantes que Kathryn Newton (Gros petits mensonges) et Jonathan Majors (Pays de Lovecraft) rejoignent Michelle Pfeiffer, Evangeline Lilly et Paul Rudd dans le prochain opus Ant-Man: Ant-Man et la guêpe: Quantumania.

Newton rejoint l’affaire en tant que Cassie Lang tandis que Majors est confirmé pour jouer Kang le Conquérant.

RUPTURE: Jonathan Majors a été confirmé pour jouer Kang le Conquérant dans Ant-Man and the Wasp: Quantumania. #DisneyInvestorDay pic.twitter.com/jRsbByGQJH – IGN (@IGN) 11 décembre 2020