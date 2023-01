Jonathan Majors a adoré se faire frapper par Michael B. Jordan sur le tournage de Creed III

Le film à venir Credo III promet d’être un blockbuster bourré d’action et de haute intensité, et c’est en partie parce que Michael B.Jordanie non seulement joue dans le film en tant que champion de boxe poids lourd Adonis Creed, mais l’a également réalisé. La direction et le leadership de Jordan sur le plateau ont conduit à des moments vraiment intenses, en tant que co-star Jonathan Majors révélé récemment. Majors, qui devient rapidement l’un des acteurs les plus recherchés d’Hollywood grâce à ses rôles dans Credo III et Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, joue le principal antagoniste dans les deux films. Mais jouer le méchant dans un Rocheux/croyance film n’est pas une mince affaire, car il comporte le risque de se faire frapper pour de vrai.

Dans une interview avec Deadline, Majors a franchement admis que pendant le tournage des scènes de boxe du film, il avait pris quelques vrais coups de Jordan. Mais il s’est également assuré de rendre quelques coups. L’intensité sur le plateau était palpable, mais Majors savourait l’opportunité de travailler avec un réalisateur qui était aussi sa co-vedette.

« J’ai pris quelques [punches], Je pense. Je l’ai aimé. Je suis tellement touché par l’opportunité de faire partie de la franchise Rocky. Sournois [Stallone], Michael B. Jordan, c’est comme si je devais être dans cette lignée, même en tant que méchant, je veux y aller. Donc voilà, [Michael] peut-être m’a-t-il attrapé plusieurs fois. J’ai pris quelques photos du corps et j’en ai donné quelques-unes aussi. »





La bataille de l’amitié et de la rédemption dans Creed III

Artistes unis libérant

Credo III est le prochain épisode de la franchise Rocky, et ce n’est pas seulement un drame sportif mais aussi une histoire d’amitié et de rédemption. Michael B. Jordan fera ses débuts en tant que réalisateur avec ce film et a également co-écrit le scénario avec Keenan Coogler, Zach Baylin et Ryan Coogler. Le film met en vedette un casting de stars, dont Tessa Thompson, Phylicia Rashad, Wood Harris et Credo II star Florian Munteanu, ainsi que Selenis Leyva, Thaddeus J. Mixson, Spence Moore II, Mila Davis-Kent et Canelo Álvarez.

Le film se déroule cinq ans après Credo II, où nous voyons Adonis « Donnie » Creed prospérer à la fois dans sa carrière et dans sa vie de famille. Cependant, son monde est bouleversé lorsque son ami d’enfance, Damian « Dame » Anderson, refait surface après avoir purgé une longue peine de prison. Dame est un ancien prodige de la boxe et a hâte de prouver qu’il mérite sa chance sur le ring. Cela prépare le terrain pour une bataille intense entre les deux anciens amis, et ce n’est pas seulement un combat mais un test de caractère et de loyauté. Donnie doit mettre son avenir en jeu pour combattre Dame, qui n’a rien à perdre.

Jonathan Majors joue le personnage méchant Damian « Dame » Anderson, et il apporte un niveau d’intensité et de réalisme au rôle. Ce n’est pas votre méchant virevoltant de moustache typique, mais un personnage ancré avec une histoire et des émotions honnêtes. Selon Michael B. Jordan, « C’est un personnage ancré qui est antagoniste par nature, mais il vient d’un endroit honnête, de vraies émotions. Je voulais que les gens le comprennent et que cela soit difficile pour les gens. Je pense que ceux-ci font le plus compliquées et intéressantes à regarder. »

Les thèmes de la famille, de la loyauté et de la rédemption devraient être explorés parallèlement au combat intense entre Adonis et Dame. Credo III n’est pas seulement une vitrine des talents des comédiens mais aussi un reflet de l’expérience humaine dans sa complexité et sa profondeur. L’histoire de l’amitié d’Adonis et Dame, de leurs luttes et de la confrontation ultime maintiendra le public engagé et investi dans le voyage des personnages.