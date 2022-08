Jonathan Frakes a-t-il révélé un spoiler Titanic Star Trek ?

Jonathan Frakes est partout Star Trek ces jours-ci. En plus de réaliser des épisodes de Star Trek : Découverte et le prochain Star Trek : d’étranges nouveaux mondes épisode de la saison deux qui se croisera avec Star Trek : ponts inférieurs, il continue également à jouer le rôle de William T. Riker. Cela inclut le travail de voix off sur les éléments susmentionnés Ponts inférieursoù Riker est capitaine de l’USS Titan alors que le navire se bat contre les machinations des Pakleds, ainsi que des apparitions en direct mettant en vedette un Riker plus âgé sur Star Trek : Picardla première et la troisième saison à venir.

Ce sont ses apparitions sur Ponts inférieurs qui a conduit aux talents multiples randonnée créateur apparaissant sur la piste de commentaires de l’épisode de la deuxième saison « Kayshon, ses yeux ouverts », qui apparaît sur le Ponts inférieurs collection Blu-ray de la saison deux. Avec Frakes, Ponts inférieurs créateur Mike McMahan (Rick et Morty; Opposés solaires) et l’acteur Jack Quaid (Ensign Bradward Boimler) apparaissent sur la piste. Il est clair que les trois hommes sont de grands fans du randonnée univers, ce qui cause des ennuis à Frakes.

FILM VIDÉO DU JOUR

Quand le sujet de l’USS Titan est soulevée, déclare Frakes, « Le Titan est [bleep].” Quoi que Frakes ait à dire sur le navire que Riker dirige pendant la Ponts inférieurs époque, c’est un si grand spoiler que la déclaration a dû être supprimée de la piste de commentaire.

Certains bavardages autour des déclarations bipées (un autre est fait par la suite) suggèrent que quelle que soit la nature de la Titan spoiler accidentellement révélé par Frakes peut être, ça ne concerne pas Ponts inférieurs… ça concerne l’un ou l’autre Star Trek spectacles.

Un spoiler TITANic ?

Paramount+

Frakes aurait-il pu révéler que nous verrons le Titan en action réelle lors de la troisième saison de Star Trek : Picard arrive? Le navire préféré des fans a fait l’objet de nombreuses spéculations depuis qu’il a fait ses débuts canoniques lors de la finale de la première saison de Ponts inférieurs« Pas de petites pièces. »

Ce n’est pas le seul indice sur les futurs épisodes de non-Ponts inférieurs spectacles révélés par les Ponts inférieurs commentaires de la saison 2. Dans la piste de « An Embarrassment of Dooplers », McMahan révèle que la raison pour laquelle le capitaine Thadiun Okona (créé par William O. Campbell dans la deuxième saison de Star Trek : la nouvelle génération) a une conception de personnage mise à jour dans son apparition dans Ponts inférieurs se rapporte à un autre randonnée série. Le jeune équipage du NX-Protoétoile avoir une rencontre scandaleuse dans leur avenir?