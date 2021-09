Jonathan Davis se montre épuisé en concert en raison des séquelles de COVID-19 | Garage de pierre

MSW Furet Électrique Déboucheur Longueur 7,5 m ø Spirale 10 mm 580 tr/min

Furet électrique – 240 W – 580 tr/min – 7,5 m – Ø 19 à 40 mm Un furet électrique qui a raison des bouchons les plus tenaces : grâce à son puissant moteur de 240 W, ce furet se montre sans pitié contre les bouchons tenaces. qu'il élimine à une vitesse de 580 tr/min. Sa grande tête d'un diamètre de 10 mm facilite l'insertion de la spirale dans les canalisations. Elle convient à tous les tuyaux courants d'un diamètre de 19 à 40 mm. Le câble possède une longueur totale de 7,5 m et il avance à une vitesse 7,6 m/min dans les tuyaux. Ce furet déboucheur est donc approprié pour les tuyaux des longueurs les plus diverses. L'une des caractéristiques notable du déboucheur de tuyaux est son mécanisme d'immobilisation, grâce auquel la spirale cesse d'avancer à une distance définie, ce qui permet de dégager les zones particulièrement encrassées des canalisations. Laissez-vous convaincre par une qualité élevée et un service compétent : optez dès aujourd'hui pour un furet électrique MSW ! Détails