Jonathan Banks dit adieu à Mike Ehrmantraut après la finale de Better Call Saul

Acteur de cinéma Jonathan Banks a vu son voyage en tant que Mike Ehrmantraut se terminer cette semaine avec la finale de la série de Tu ferais mieux d’appeler Saul sur AMC. Pour Banks, cela faisait environ 13 ans qu’il n’avait pas été vu à la télévision dans le rôle préféré des fans du fixateur de Saul Goodman et de l’exécuteur de Gus Fring. Curieusement, son rôle a été créé pour une scène écrite à l’origine pour Saul, car Mike a été mis dans le scénario à la dernière minute lorsque Bob Odenkirk n’était pas disponible pour filmer cet épisode particulier.

En fin de compte, l’ajout de Mike s’est avéré être l’un des accidents les plus heureux de la franchise, car le personnage est devenu un véritable favori des fans. Bien qu’il ait rencontré sa mort dans la dernière saison de Breaking Badil était important pour le Tu ferais mieux d’appeler Saul l’équipe fera venir Mike tôt pour le spin-off Tu ferais mieux d’appeler Saul, l’ancien flic rencontrant Jimmy McGill au début de la série. Les deux personnages ont partagé l’écran une dernière fois dans la finale de la série pour une séquence de flashback.

FILM VIDÉO DU JOUR

Dans une nouvelle interview avec le New York Times, Banks revient sur le temps qu’il a passé à jouer à Mike Ehrmantraut. L’acteur admet qu’il ressent un sentiment d’appartenance après avoir tant donné à Mike pendant toutes ces années. Banks estime également que jouer à Mike a même affecté son comportement dans la vie réelle, se retrouvant à agir de plus en plus comme son Breaking Bad personnage.

« Mike est à moi. Mike est à moi. Je me suis surpris presque un instant à m’étouffer quand tu as demandé ça. Et je pense que la chose honnête à dire est que si j’y pense vraiment, peut-être que Mike a changé Johnny aussi. Je pense que Jonathan Banks, en jouant Mike, est devenu un peu plus silencieux, un peu moins exubérant. Et par silence, je veux dire, je pense que j’écoute un peu plus qu’il y a 12, 13 ans. Je n’aime pas utiliser le mot témoin , mais c’est ce qui me vient à l’esprit. Je pense qu’il m’a peut-être affecté dans le sens où je suis un peu plus patient. Peut-être que ça vient avec l’âge de toute façon.

Les fans de la franchise connaissent Mike comme le personnage qui aime aller droit au but, n’épargnant jamais de temps pour tourner autour de la poussée. C’est une qualité que Banks partage également avec le personnage, estimant que l’honnêteté est toujours la meilleure façon de traiter les autres.

« J’aime être franc. J’aime être honnête. Je n’aime pas faire semblant. Et j’essaie de ne pas être condescendant ou prétentieux. J’aime juste l’honnêteté simple. Et l’honnêteté n’est pas si simple. »

Jonathan Banks a fini de jouer Mike

Télévision Sony Pictures

Banks a également expliqué à quel point une grande partie de l’inspiration pour la façon dont il jouait Mike provenait de personnes avec lesquelles il avait grandi et qu’il craignait ou respectait. Bien qu’il n’ait pas eu une éducation qui rappelle les guerres de la méthamphétamine mises en évidence dans Breaking Bad, il a eu « une bonne dose de vie difficile » dans sa jeunesse. Il a passé beaucoup de temps à se promener effrayé, et Banks a pensé à cette histoire en donnant vie à son personnage.

« Il y avait beaucoup de jours où vous vous promeniez effrayé – ou du moins je l’ai fait. J’ai été pas mal frappé, j’ai reçu beaucoup de coups de poing dans la bouche. Cela vous donne une certaine quantité de, je ne sais pas si cela donne vous ténacité, mais il ne laisse pas de surprises quand tout d’un coup vous êtes dans un combat ou vous êtes battu ou quoi que ce soit. En ce qui concerne le Vietnam, la partie tireur d’élite de la vie de Mike : j’ai plusieurs amis proches qui sont allés. Et l’un de mes amis qu’ils viennent de mettre au cimetière d’Arlington il y a environ un mois et demi. Il y a beaucoup de gars qui sont revenus que je connais et qui ont été gravement blessés par leur expérience au combat. C’est quelque chose que je n’ai jamais vécu – j’ai emprunté à des gens que j’ai vus . »

Tout a parfaitement fonctionné, car Mike est un favori des fans bien-aimés des deux Tu ferais mieux d’appeler Saul et Breaking Bad. Il y a de fortes chances que nous ne reverrons plus le personnage avec Mike mort et aucun plan immédiat pour d’autres préquelles ou autres retombées dans le Breaking Bad monde, mais de 2009 à 2022, Banks a joué le rôle à la perfection. Il sera l’un des nombreux personnages qui manqueront beaucoup aux fans alors que tout le monde avance dans un monde sans aucune Breaking Bad.