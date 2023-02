Jonathan Banks de Better Call Saul dit que Mike Ehrmantraut sera «toujours là»

La star de Breaking Bad et Better Call Saul, Jonathan Banks, dit que Mike fait toujours partie de lui.

Alors que Tu ferais mieux d’appeler Saul est terminé, star de la série Jonathan Banks n’a pas exactement eu à dire au revoir à son personnage. Après avoir incarné Mike Ehramntraut dans Breaking BadBanks reprendrait le rôle pour les six saisons de Tu ferais mieux d’appeler Saul. La série s’est terminée l’année dernière, et sans l’intention de développer d’autres retombées de sitôt, il semblerait que nous ayons vu le dernier des Banks dans le rôle de Mike.





Quoi qu’il en soit, Banks dit que Mike ne lui manque pas, mais c’est parce qu’il n’a pas abandonné le personnage. Même avec les émissions de télévision terminées, Banks dit qu’il continue de transporter Mike avec lui après avoir passé tant d’années à donner vie au personnage. Aux Screen Actors Guild Awards, où Banks a été nominé pour un prix d’acteur pour son rôle dans la série, il s’est entretenu avec THR sur le tapis rouge pour jouer Mike Ehrmantraut. Voici ce que Banks avait à dire lorsqu’on lui a demandé ce qui lui manquait le plus chez Mike.

« Oh, Mike sera toujours là. Mike sera toujours là ! J’adore Mike. »

Banks était en lice pour la performance exceptionnelle d’un acteur masculin dans une série dramatique, une catégorie qui a également vu Tu ferais mieux d’appeler Saul co-star Bob Odenkirk nominé. Jason Bateman a remporté le prix pour Ozark avec les autres nominés dont Jeff Bridges pour Le vieil homme et Adam Scott pour Rupture. Banks était le seul acteur de la catégorie à avoir été nominé pour un rôle de soutien, donc même sans la victoire, le clin d’œil témoigne de la renommée de l’acteur avec son interprétation de Mike Ehrmantraut. Banks a déjà remporté des Saturn Awards et un Critics ‘Choice Award pour le rôle, et a remporté dans le cadre de l’ensemble de Breaking Bad aux SAG Awards en 2014.





Quelle est la prochaine étape pour Jonathan Banks ?

Acteur vétéran, Banks a fait beaucoup de travail de voix off ces dernières années en dehors de sa course en tant que Mike sur Tu ferais mieux d’appeler Saul. Il a exprimé un méchant dans le film d’animation de l’année dernière Catwoman : chassée et avait des rôles dans les spectacles animés F est pour la famille, Académie des Skylanderset Un conte sombre et grimm. Il sera de retour à l’écran peu de temps après son casting dans la prochaine série de thrillers psychologiques Constellationqui est créé par Peter Harness et co-stars Noomi Rapace et James D’Arcy.

Dans Constellation, une série Apple TV, Rapace joue une femme qui revient sur Terre après une catastrophe dans l’espace pour découvrir que la vie telle qu’elle la connaissait a complètement changé; Banks joue un physicien lauréat du prix Nobel. La série « aventure spatiale bourrée d’action », telle qu’elle a été décrite, n’a pas encore de date de sortie, mais elle a commencé à tourner à Berlin en septembre dernier.