Jonathan Bailey de Bridgerton a avoué pourquoi il a caché qu’il était gay au début de sa carrière

Bridgerton est l’une des séries Netflix les plus réussies. Basée sur les livres de Julia Quinn, cette histoire a été créée pour la première fois en 2020 avec une seule saison de huit épisodes qui est rapidement devenue la plus regardée de l’histoire de la plate-forme. À tel point que la société est revenue pour parier sur le strip et l’année prochaine arrivera la deuxième saison où Jonathan Bailey sera le grand protagoniste.

Dans la première édition Bridgerton suivi la romance de Daphné (Phoebe Dynevor) et Simon Basset (Regé-Jean Page), mais basé sur les volumes écrits par Quinn maintenant l’histoire se concentrera sur la vie d’Anthony. C’est-à-dire, Jonathan Bailey Il deviendra le visage visible de ce drame d’époque où il doit incarner le vicomte Bridgerton qui cherche une femme à épouser et poursuivre sa lignée.

Cependant, il manque toujours pour la première de la deuxième saison de Bridgerton, donc afin de diminuer l’anxiété des fans, l’acteur a donné quelques interviews promotionnelles. En eux, en plus de parler de la série, Il a de nouveau clairement indiqué qu’il était ouvertement homosexuel, même si ce qui était le plus surprenant, c’est qu’il a également évoqué la raison pour laquelle il a caché son orientation sexuelle au début de sa carrière..

Dans ses remarques, Bailey a avoué qu’il ne se sentait pas prêt à l’admettre et a également mentionné quelques conseils « conservateurs » qu’il avait entendus d’autres acteurs homosexuels de l’industrie. « Je me souviens qu’en 2006, je remplaçais Andrew Garfield dans une pièce de théâtre, et je me souviens avoir rencontré Sir Ian McKellen à Londres où il a prononcé un discours sur la façon de sortir du placard. Mais ce n’était pas encore mon heure, je n’étais pas prêt« .

Cependant, Jonathan Bailey Il a également déclaré qu’il avait laissé ses peurs dans le passé et a même assuré qu’il avait remarqué un changement depuis qu’il avait avoué sa sexualité dans l’industrie. Bien sûr, il faut noter que ce n’est pas la première fois que le désormais protagoniste de Bridgerton parle de ce que signifie être gay dans le monde du cinéma : «les acteurs homosexuels sont maintenant braconnés», a-t-il poursuivi.

Dans la première édition de la fiction, Bailey était fortement persécuté par les fans, mais l’attention n’était pas entièrement focalisée sur lui. Cependant, c’est désormais elle qui retiendra toute l’attention alors qu’elle se lancera dans une puissante histoire d’amour avec Kate Sharma, interprétée par Simone Ashley.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois à l’intérieur de l’application, dans le moteur de recherche, mettez « SpoilerBV » et là vous pouvez nous donner un abonnement pour suivre toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂