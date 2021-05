Jonas Brothers s’affrontera dans une spéciale sur le thème olympique

Coloplast Chronic Care Coloplast Freedom Peniflex Etui Pénien Silicone Auto-Adhésif Spécial 25mm 30 Unités

Coloplast Freedom Peniflex Etui Pénien Silicone Auto-Adhésif Spécial est avec une bande adhésive hypo-allergénique incorporée dans la gaine, et muni à l'extrémité d'une tubulure standardisée ( embout de connexion universel ), qui s'adapte sur les poches de JAMBE RESURINE et tout type de poche de jambe ou de nuit. Particulièrement indiqué pour les peaux sensibles et allergiques. Modèle SPECIAL : pour pénis court ou rétracté, longueur 45mm COURT, adhésif sur 4cm, dès l'embout. Caractéristiques : - Embout de connexion universel, s'adapte à tout type de poche de jambe. - Bulbe antistriction, situé entre l'embout et la gaine de l'étui, permettant l'écoulement des urines sans la moindre rétention dans l'étui. - Etui penien, en SILICONE TRANSPARENT extensible, perméable à l'air. Sa transparence facilite la mise en place et permet d'examiner et de surveiller l'état de la peau. - L'auto-adhésif hypo-allergénique au niveau de la partie centrale, r ésiste aux effluents urinaires.