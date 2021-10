« Pour moi, c’est définitivement comme ce gamin de 14 ans, en surpoids, vouloir s’intégrer à ces patineurs et jeunes hip-hop, et se sentir seul et peut-être ne pas comprendre ma propre valeur. »

Heureusement pour lui, il a franchi un cap mental en vieillissant et cela ne le dérange plus autant maintenant.

« Cela se serait probablement produit plus tôt si mes insécurités d’enfance n’avaient pas été exacerbées par des années de moqueries publiques sur mon corps par la presse et les intervieweurs.

« Donc, l’idée que les médias essaient de me jouer en me traquant en surfant et en imprimant des photos comme celle-ci et qu’ils ne peuvent plus me mettre en phase est de la drogue. »