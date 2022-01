Jonah Hill publie une vidéo pour nier que bébé Yoda lui a donné un œil au beurre noir

Dans le clip viral, Hill déclare : « Je vais le dire une fois et une seule.

« Ce n’est pas à cause d’une bagarre avec Baby Yoda à cause de notre brouille. »

« Et @disneyplus ne m’a définitivement PAS payé pour protéger le fait que l’une de leurs vedettes a une grande gueule et qu’il attraperait certainement des mains s’il ne me frappait pas avec son petit poing vert. »