Jonah Hill partagera son projet avec une icône de la comédie

Bien que ces derniers temps, il ait été vu dans de grands drames, tels que Ne t’inquiète pas ça n’ira pas loin, ou Maniaque, la colline de Jonas a commencé son chemin dans l’industrie main dans la main avec la comédie. Ce sera dans ce genre que vous vous sentirez tellement à l’aise que vous aurez votre prochain projet dans Netflix. Un film humoristique qui clôt aujourd’hui la participation d’une icône de la comédie en tant que co-star.

Jonah Hill a deux nominations aux Oscars, la dernière pour son travail dans Le Loup de Wall Street. (IMDb)



la colline de Jonas il s’est joint à Kenya Barris (À venir 2 Amérique) pour écrire le scénario d’un film dont le titre n’a pas été révélé. Barris sera en charge de la réalisation de ce film par le réalisateur qui a fait ses débuts derrière la caméra en Milieu des années 90. Aujourd’hui, Le journaliste hollywoodien a confirmé que Eddie Murphy fera partie de ce film et partagera un travail avec Kenya, comme il l’a fait dans sa récente suite à Venant en Amérique.

Tellement de Barris Quoi la colline de Jonas ils seront producteurs de ce projet dont tout est gardé dans le plus absolu des secrets. Le peu que l’on sache, c’est qu’il s’intéressera à une histoire d’amour et à la manière dont le contexte socio-culturel actuel impacte les liens et les attentes qu’on en a. Pour Kenya Barris Ce sera ses débuts en tant que réalisateur.

Le dernier film d’Eddie Murphy sur Netflix est sorti en 2019. (IMDb)



Eddie Murphy, qui a su être l’une des figures les plus recherchées pour les projets liés à la comédie dans les années 80 et 90, est réapparu de la main de Netflix. Ce sera son deuxième gros boulot après ce qu’il a fait avec Dolemite est mon nom, centré sur la vie de Rudy Ray Moore. Pour beaucoup, ce rôle aurait dû lui valoir une nomination pour oscar.

Trois ans depuis les débuts de réalisateur de Jonah Hill

En 2018, la colline de Jonas fait le saut dans la ligue des réalisateurs de la main de Milieu des années 90, un film très personnel centré sur un enfant dans sa préadolescence et en quête de sa place dans le monde. Avec une esthétique bien définie de la décennie qui a donné son titre au film, la production est tombée amoureuse des critiques, mais surtout des amateurs du genre des films plus urbains, avec des éléments patineurs, dans lequel sans aucun doute vous ne pouvez pas manquer Seigneurs de Dogtown.







Au Tomates pourries, Milieu des années 90 Il a une approbation de 80% à la fois par les critiques et par les plus de deux mille utilisateurs qui ont laissé un vote positif sur la page. Au IMDb, avec environ 55 000 voix, sa moyenne est également élevée, 7,4 points sur dix possibles. Jusqu’à présent, il n’y a pas d’autre projet en cours qui l’ait à nouveau comme réalisateur.