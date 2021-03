Jonah Hill partage un message émotionnel sur l’acceptation personnelle

L’acteur et cinéaste, Jonah Hill a partagé un message émotionnel dans lequel elle parle de l’importance de l’acceptation physique, ayant fait face au surpoids pendant des années et ayant parlé à plusieurs reprises des défis qu’elle a rencontrés.

L’acteur de 37 ans a surpris ses fans en perdant plus de 40 livres en 2011bien que depuis lors, son poids augmente et diminue régulièrement.

Dès le début de sa carrière, Hill est devenu connu pour de petits rôles dans lesquels il jouait l’enfant ou l’adolescent dodu typique dans des films tels que ‘Super mal’.

Maintenant et après que sa carrière s’est élargie avec d’autres types de rôles, Hill a publié une déclaration dans laquelle il parle d’avoir été ridiculisé pour son physique: «Je ne pense pas avoir jamais enlevé ma chemise dans une piscine avant d’avoir la trentaine. , même devant la famille et les amis ».

« Cela se serait probablement produit plus tôt si mes insécurités d’enfance n’avaient pas été aussi exacerbées par des années de taquineries publiques sur mon corps, par la presse et les interviewers … J’ai 37 ans et je m’aime et m’accepte enfin. »







«Ce n’est pas un article pour que vous vous sentiez bien dans ma peau. Et certainement pas pour les faire se sentir mal non plus. C’est pour les enfants qui ne retirent pas leurs chemises dans les piscines. S’amuser. Ils sont merveilleux, incroyables et parfaits. Tout mon amour », a-t-il ajouté colline.

Les commentaires de colline Ils sont arrivés après avoir été photographiés par un paparazzi sur les plages de Malibu et quelques commentaires sur son apparence physique.