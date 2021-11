Jonah Hill est Jerry Garcia dans le biopic Grateful Dead de Martin Scorsese

L’histoire de Les morts reconnaissants, l’un des plus grands groupes de musique rock de tous les temps, sera raconté dans un prochain biopic sans titre, gracieuseté d’Apple. La société a engagé le cinéaste estimé Martin Scorsese pour réaliser un film basé sur le groupe de rock psychédélique avec Jonah Hill à bord pour incarner le défunt leader Jerry Garcia. American Crime Story : The People contre OJ Simpson les scénaristes Scott Alexander et Larry Karaszewski écrivent le scénario.

Jonas Hill est également sur le point de produire le biopic Grateful Dead sous sa bannière Strong Baby aux côtés de son partenaire producteur Matt Dines, avec Scorsese et Rick Yorn de LBI Entertainment également en production. Bob Weir, Phil Lesh, Mickey Hart et Bill Kreutzmann de The Grateful Dead sont producteurs exécutifs avec la défunte fille de Garcia, Trixie Garcia, Eric Eisner et Bernie Cahill. Avec le groupe et leur management impliqués dans la production, Apple a obtenu les droits d’utilisation du catalogue musical du groupe.

Il s’agit du premier biopic musical pour Martin Scorsese, bien qu’il ait réalisé plusieurs documentaires sur la musique rock au fil des ans, dont le documentaire Grateful Dead Long voyage étrange en 2017. Le projet servira également à réunir Scorsese avec Jonah Hill, l’acteur ayant déjà joué dans le loup de Wall Street, un film qui lui a valu une nomination pour le meilleur acteur dans un second rôle aux Oscars. Le mot est que les deux ont cherché à travailler ensemble sur quelque chose de nouveau depuis et que c’était justement le projet parfait, avec Jerry Garcia une opportunité qui aurait été « trop ​​belle pour la laisser passer » pour Hill.

Ce qui sera couvert dans le biopic Grateful Dead n'est pas tout à fait clair. Le groupe, dont les succès incluent des classiques comme « Touch of Grey », « Truckin » » et « Sugar Magnolia, » s'est formé à l'origine en 1965 sous le nom de The Warlocks avant de prendre leur nom beaucoup plus célèbre peu de temps après. Pendant des décennies, le groupe a continué à faire de la musique et à se produire en direct pour leur nombre toujours croissant de Deadheads. Malheureusement, cela a pris fin pour le guitariste principal. et chanteur Jerry Garcia en 1995 lorsque le musicien emblématique est décédé à l'âge de 53 ans.

Il semblerait que les biopics musicaux n’aient gagné en popularité que ces dernières années, en partie à cause du succès de films comme Rhapsodie bohémienne et Homme-fusée. Plus tôt cette année, Cher a célébré son 75e anniversaire en annonçant qu’un biopic était en préparation chez Universal. Pendant ce temps, plusieurs autres biopics sur des musiciens célèbres sont également en préparation, avec d’autres films à venir, notamment des films sur Buddy Holly, Janet Jackson, David Bowie, Whitney Houston, Boy George, Elvis Presley, les Bee Gees et Amy Winehouse, entre autres. .

Le biopic Grateful Dead suit Martin Scorsese en train de développer un autre grand projet pour Apple avec son propre casting de stars. Appelé Tueurs de la Lune Fleur, les stars occidentales Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons, Lily Gladstone, Tantoo Cardinal et Brendan Fraser. Ce film n’a pas encore de date de sortie. La même chose peut être dite pour le biopic sans titre Grateful Dead, et on ne sait pas encore quand le tournage commencera. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois par Deadline.