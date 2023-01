Jonah Hill courtise la fille d’Eddie Murphy dans la bande-annonce de You People

Netflix a publié la bande-annonce complète de Vous les gens. Réalisé par Kenya Barris, qui a co-écrit le film avec la star principale Jonas Colline, Vous les gens est une « histoire d’amour moderne » entre un homme blanc et une femme noire dont la relation est mise à l’épreuve par leurs familles respectives. Cela met Hill en désaccord avec Eddie Murphyqui joue le père de la nouvelle petite amie des personnages de Hill (Laurent Londres). Vous pouvez regarder la bande-annonce ci-dessous avant la première du film sur Netflix le 27 janvier.





Le film bénéficie d’une solide distribution d’ensemble. En plus de Hill, London et Murphy, le film met en vedette David Duchovny, Nia Long, Sam Jay, Elliott Gould, Travis Bennett, Molly Gordon, Rhea Perlman, Deon Cole, Andrea Savage, Mike Epps, Emily Arlook, Alani La La Anthony , et Bryan Greenberg avec Julia Louis-Dreyfus.

FILM VIDÉO DU JOUR

Le synopsis officiel de Vous les gens lit:

Lorsqu’une confusion de covoiturage à Los Angeles réunit Ezra Cohen (Jonah Hill) et Amira Mohammed (Lauren London), les deux se retrouvent liés par un amour partagé du streetwear et de la musique. Alors qu’ils tombent amoureux, leur relation est mise à l’épreuve par leurs familles respectives : les parents progressistes et semi-éveillés d’Ezra (Julia Louis-Dreyfus et David Duchovny) et les parents inflexibles mais inquiets d’Amira (Eddie Murphy et Nia Long) qui s’injectent dans leur vie. sans pitié. Le premier long métrage de Kenya Barris en tant que réalisateur est une histoire d’amour moderne qui se déroule au milieu de cultures conflictuelles et de relations interreligieuses.





Lauren London a adoré vous filmer

Netflix

Pour Londres, qui a récemment parlé de travailler sur le film (via Tudum), elle a particulièrement apprécié le projet car ses lieux de tournage lui ont fait revisiter plusieurs de ses points chauds d’enfance préférés. Cela a rendu le projet encore plus « spécial » pour elle, comme l’a expliqué l’actrice.

« Mon endroit préféré était Simply Wholesome », a-t-elle révélé. « En grandissant à Los Angeles, j’avais l’habitude d’aller à Simply Wholesome et de prendre une galette ou un smoothie. Être dans un établissement noir qui promeut le bien-être et la santé au cœur de notre communauté, et cette entreprise mise en valeur et montrée dans un film à gros budget, c’était très spécial.

« Ces collaborateurs sont passés maîtres dans leur art », a également déclaré London à propos de ses co-stars. «Vous avez Eddie Murphy et Julia et Nia Long et David Duchovny et Jonah Hill – et Kenya comme capitaine du navire. Chacun a apporté sa particularité et son art.

Concernant son propre personnage, Amira, Londres a ajouté : « [She’s a] LA fille décontractée de LA. Très cool, va avec le courant, très stylé, très facile à vivre. Quelqu’un avec qui je voudrais être ami.

Barris a produit le film avec Hill et Kevin Misher. Les producteurs exécutifs étaient David Hyman, Matt Dines, Hale Rothstein, Alison Goodwin, Mychelle Deschamps, Andy Berman et Charisse Hewitt-Webster.

Vous les gens sera présenté en première sur Netflix le 27 janvier 2023.