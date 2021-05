Jonah Hill a teint ses cheveux en rose fluo

Dodie Sucette Anatomique Silicone Fluo Monstre Rose 18m+ A60

Description : Dodie Sucette Anatomique Silicone Fluo Monstre Rose 18m+ s'adapte parfaitement au palais de votre bébé. Sa téterelle nervurée résiste à l'arrivée des premières dents et son bouclier avec trous de ventilation réduit le risque d'irritations.Le motif monstre apporte un petit côté original et fun à la sucette de votre enfant. Indications : Sucette pour apaiser les bébés de plus de 18 mois. Conseils d'utilisation : Par mesure d'hygiène, il est conseillé de stériliser la sucette avant sa première utilisation. Avant chaque utilisation, nettoyer la sucette à l'eau savonneuse, rincez et stérilisez. Composition : Silicone. 100% sans BPA. Conditionnement : 1 sucette rose.