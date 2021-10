Jonah Hill a abandonné l’université parce qu’il avait « trop de pouvoir pour un jeune »

Jonah Hill s’est fait un nom grâce à des rôles marquants dans des comédies telles que Super mal et celui de Martin Scorsese le loup de Wall Street. Au cours de sa jeune carrière d’écrivain et d’interprète à l’université, il décroche son premier rôle, dans Je coeur Huckabees.

Sa performance dans le film de 2004 a apporté plus de films de haut niveau, le catapultant au rang de célébrité et l’incitant à abandonner l’université. Dans une récente interview franche, l’acteur a révélé qu’il avait abandonné en raison du pouvoir démesuré qu’il détenait.

Comment Jonah Hill a décroché son rôle dans « Superbad »

Jonah Hill en 2007 | Vince Bucci/Getty Images

Avant que son étoile ne devienne Super mal, le talentueux acteur était apparu dans diverses comédies marquantes. Dans une interview accordée en août à GQ, Jonah Hill et Super mal le réalisateur Adam McKay a réfléchi à leur temps de collaboration.

La paire a révélé comment Hill a décroché le rôle dans Super mal. Ils ont expliqué comment Hill, un nouveau venu, avait impressionné McKay et Will Ferrell autour de tacos dans une épicerie au coin de l’appartement que l’acteur partageait avec Seth Rogen.

« Vous étiez juste sur la fusée. Vous commenciez à sortir ces énormes comédies », a déclaré McKay, faisant référence aux débuts d’acteur de Hill.

Hill a également raconté qu’il était super excité de parler avec McKay et Ferrell. McKay a déclaré qu’il était déjà au courant des talents de Hill, admettant qu’il savait que l’acteur conviendrait pour le rôle.

Jonas Hill chuté sortir de l’université pour devenir acteur

À 23 ans, Hill ne travaillait pas seulement dans les coulisses dans les salles d’écrivains, mais avait également été sollicité pour héberger Saturday Night Live. C’était un premier emploi important pour un jeune qui commençait sa carrière d’écrivain. Il a expliqué que c’est à ce moment-là qu’il a remis en question l’idée d’aller à l’université et a décidé d’abandonner.

« J’étais un enfant », a-t-il déclaré à GQ. « J’avais probablement trop de pouvoir pour un jeune, trop d’autonomie et pas assez de compétences de vie. J’ai abandonné l’université.

Hill a ajouté qu’après avoir quitté l’école, il se demandait pourquoi les gens voulaient « passer quatre ans au ralenti » s’ils étaient ambitieux.

Mais il s’est rendu compte que le fait de rater ses études l’avait amené à prendre du retard sur le plan personnel malgré sa progression professionnelle. Il a expliqué dans l’interview qu’il avait travaillé tout au long de ses 20 ans, il avait donc peu de temps pour l’introspection.

Ce n’est qu’à la trentaine qu’il a décidé de prendre quelques années de congé pour « remodeler les choses ».

« J’ai atteint un point dans ma vie, au début de la trentaine, où je me disais : « Si je ne commence pas à développer des passe-temps et des trucs, je vais être l’une de ces personnes qui n’aime que travailler. , et je peux tomber dans la catégorie des bourreaux de travail », a déclaré Hill.

« Alors je me suis dit : « Ce ne serait pas cool si les choses que j’ai choisies étaient des choses dont j’avais vraiment peur toute ma vie ? » Le premier était donc le jujitsu.

Les réflexions de l’acteur sur sa capacité à devenir rapidement célèbre

Hill a décrit sa renommée et son succès comme immédiats.

« C’était très du jour au lendemain pour moi. [Superbad co-star] Michael Cera et moi en parlons tout le temps. Nous venons de vivre cette expérience vraiment rare », a-t-il déclaré à GQ.

Hill a répété à quel point ses 20 ans étaient flous. Bien qu’il ait connu un succès fou, il a senti qu’il ne prenait pas un moment pour lui-même.

Au fur et à mesure qu’il prenait conscience de lui-même, l’icône désormais positive pour le corps a cherché une thérapie pour l’aider à perdre une partie du poids émotionnel qu’il portait.

Hill a également déclaré qu’il sentait que sa soudaine poussée vers la gloire et son style de vie n’étaient pas ce que les gens ordinaires vivent dans la vingtaine.

