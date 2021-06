Jonah Hauer-King dans le rôle du prince Eric révélé dans les photos du tournage de La Petite Sirène de Disney

Après plusieurs images fixes du tournage de La Petite Sirène, montrant l’actrice principale Halle Bailey recréant une scène très familière, nous avons maintenant notre premier regard sur Jonah Hauer-King dans le rôle du prince Eric. Les images ont été prises lors du tournage en Sardaigne, en Italie, et nous donnent également un premier aperçu d’un autre personnage, Noma Dumezweni dans le rôle de Carlotta.

La séquence filmée ici n’est pas confirmée, mais à en juger par les vêtements en lambeaux du prince Eric, il est très probable que cela remonte au début du film, lorsqu’il fait naufrage et est sauvé par la petite sirène, Ariel. Les images montrent également apparemment le prince Eric regardant désespérément l’océan, sans aucun doute à la recherche de la créature mythique héroïque qui lui a sauvé la vie et l’a amené à terre.

La petite sirène de Disney remake est réalisé par Rob Marshall (Le retour de Mary Poppins) d’après un scénario de Jane Goldman et David Magee et est produit par Walt Disney Pictures. Tout comme la sortie animée du même nom de 1989, l’histoire sera une fois de plus vaguement basée sur le célèbre conte de Hans Christian Andersen et racontera l’histoire d’une jeune sirène qui passe un accord avec une sorcière des mers pour échanger sa voix contre des jambes afin de gagner l’amour d’un prince humain. La chanteuse Halle Bailey joue le rôle titre d’Ariel, une princesse sirène et la plus jeune fille du roi Triton qui est fascinée par le monde des humains.

Jonah Hauer-King est un jeune prometteur connu pour ses rôles dans des La dernière photographie et Le chemin d’un chien à la maison, ainsi que des rôles sur le petit écran en 2017 Fin Howards et Petite femme. Il joue dans La petite Sirène comme l’un des princes les plus célèbres de Disney, Eric, un prince humain dont Ariel tombe amoureux après l’avoir sauvé de la noyade. À son tour, il devient déterminé à trouver Ariel, la sirène échangeant sa voix contre des jambes humaines à la place de sa queue afin qu’elle puisse marcher sur la terre ferme et le rencontrer, espérant que ce bonheur pour toujours.

Noma Dumezweni, quant à lui, jouera dans La petite Sirène comme Carlotta, la gentille gouvernante du prince Eric, qui s’occupe d’Ariel pendant qu’elle reste dans le château d’Eric. Dumezweni est surtout connu pour avoir interprété Hermoine Granger dans les séries originales de West End et de Broadway. Harry Potter et le Maudit Child, et a figuré sur grand écran dans des L’enfant qui serait roi et Le retour de Mary Poppins.

Melissa McCarthy dans le rôle d’Ursula la sorcière des mers, Javier Bardem dans le rôle du père d’Ariel, le roi Triton, Daveed Diggs dans le rôle de Sebastian, un crabe fidèle et serviteur de confiance et compositeur de la cour du roi Triton qui veille sur Ariel, Jacob Tremblay en tant que Flet, un poisson tropical anxieux mais noble qui est le meilleur ami d’Ariel, et Awkwafina en tant que Scuttle, un oiseau plongeur stupide et un ami d’Ariel. De plus, Jude Akuwudike, Jessica Alexander, Russell Balogh, Adrian Christopher et Emily Coates ont été choisis pour des rôles de soutien. Cela nous vient de Juste Jared.

