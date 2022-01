Jon Stewart recevra le prix Mark Twain de l’humour américain

Jon Stewart recevra le prix Mark Twain pour l’humour américain lors d’un gala spécial au John F. Kennedy Center for the Performing Arts à Washington DC Stewart est maintenant le 23e comédien à recevoir ce prix prestigieux, qui honore l’œuvre d’une vie dans la comédie. La cérémonie aura lieu le 24 avril 2022.

Stewart est devenu populaire grâce à son travail d’humoriste et d’animateur de talk-show de fin de soirée. Son principal titre de gloire est en tant qu’hôte de L’émission quotidienne avec Jon Stewart, qu’il a animé de 1999 à 2015. Le spectacle quotidien a révolutionné les nouvelles et la satire politique, et il a aidé à lancer la carrière de plusieurs autres animateurs de talk-shows, dont Jon Oliver, Stephen Colbert et Samantha Bee. Actuellement, Jon Stewart anime Le problème avec Jon Stewart sur Apple TV+ qui analyse un problème national ou mondial différent dans chaque épisode.

« Pendant plus de trois décennies, Jon Stewart a illuminé nos vies et défié nos esprits en livrant des événements actuels et une satire sociale avec son esprit et sa sagesse », a déclaré la présidente du Kennedy Center, Deborah F. Rutter, dans un communiqué. « Pour moi, écouter ses programmes télévisés au fil des ans a toujours été à parts égales divertissement et vérité. »

Stewart n’a jamais été timide lorsqu’il s’agit de critiquer des politiciens ou des têtes parlantes politiques par l’humour ou simplement d’être direct. L’une de ses apparitions les plus notoires a eu lieu en 2004 dans l’émission CNN Feux croisés, animée par Tucker Carlson et Paul Begala. Stewart a critiqué les deux pour avoir participé au piratage partisan et a déclaré que l’appel Feux croisés une émission de débat politique était comme « dire que la lutte professionnelle est une émission sur la compétition sportive ». Le segment est devenu viral et a essentiellement conduit CNN à annuler l’émission trois mois plus tard.

Maintenant, Stewart est resté un activiste en particulier pour les anciens combattants et les premiers intervenants. Stewart a activement exhorté le Congrès à prendre soin des nombreux premiers intervenants qui continuent d’avoir des problèmes de santé depuis le 11 septembre. Il exhorte actuellement le Congrès à prendre soin des anciens combattants qui sont touchés par les toxines négatives qui émergent des fosses de combustion, un sujet qu’il a abordé dans son émission Apple TV+.

La célébration de l’humour américain au Kennedy Center a lieu chaque année depuis 1998, lorsque Richard Pryor a remporté le premier prix Mark Twain, par THR. Cependant, la performance de 2022 sera la première depuis 2019 lorsque Dave Chappelle a gagné puisque les émissions précédentes n’ont pas pu avoir lieu en raison de COVID-19. Les précédents lauréats du prix sont Tina Fey, Julia Louis-Dreyfus, David Letterman, Bill Murray, Carl Reiner, Eddie Murphy, Will Ferrell, Steve Martin, Billy Crystal, Carol Burnett, George Carlin et SNL créateur Lorne Michaels.





