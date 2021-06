Jon M. Chu regrette les représentations des personnages dans « Crazy Rich Asians »

Jon M. Chu, réalisateur de « Crazy Rich Asians », a déclaré dans une récente interview avec Insider que la représentation des personnages sud-asiatiques dans le film était stéréotypée.

La comédie romantique de 2018, basée sur le roman de Kevin Kwan, a suscité des critiques lors de sa sortie pour ses personnages bruns tenant des rôles subalternes et manquant de dialogue.

Une scène, en particulier, met en scène Rachel, interprétée par Constance Wu, et Peik Lin, interprété par Awkwafina, perdus sur le chemin d’une fête. Ils sont finalement accueillis avec hostilité par des gardes sud-asiatiques lourdement armés.

Lors de la promotion de son dernier film « In the Heights », Chu a déclaré à Insider qu’il « obtenait totalement » les critiques. « En y repensant, j’aurais dû faire une blague là-bas [for the guards] en disant : « Ces idiots » », a déclaré Chu. « Il y a des choses à faire pour les rendre plus humains au lieu de simplement, comme, ces gardes. »

Chu n’a pas répondu à la demande de commentaires de NBC News.

Chu a admis avoir apprécié la scène du roman, mais s’est rendu compte qu’elle manquait de sensibilité à l’écran. « Je n’ai pas compris certains des autres contextes à cela », a déclaré Chu. « Donc, l’entendre des gens, pour moi, c’était une expérience d’apprentissage. »

Le réalisateur a également déclaré qu’il avait choisi des acteurs sud-asiatiques pour une grande séquence de fête, mais n’avait rien fait pour « l’accentuer de quelque manière que ce soit ». Soyez là. » Chu a dit qu’il espérait qu’il « ne referait plus cette erreur ».

Chu a déclaré à NBC Asian America ce mois-ci que même si une suite de « Crazy Rich Asians » était en préparation, il ne le ferait pas « à moins que ce ne soit mieux ».

« Et je ne vais pas le faire à moins que nous ayons quelque chose à offrir », a-t-il déclaré. « Nous voulons tellement le faire. J’adore ce casting. J’ai hâte que nous soyons dans une pièce ensemble.

Son adaptation de « In the Heights », la célèbre comédie musicale de Lin-Manuel Miranda de « Hamilton », débarque en salles et sur HBO Max jeudi.

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.