Jon M. Chu In parle du film Lilo & Stitch en direct en direct

Le réalisateur Jon M. Chu négocie actuellement avec Disney pour diriger la prochaine adaptation en direct de Lilo et Stitch!

On dirait que Disney avance avec les plans pour l’action en direct Lilo et Stitch film. Le film original est l’un de mes préférés et fouette encore beaucoup de cul aujourd’hui. En tant que tel, je suis à la fois excité et méfiant de voir cela obtenir le traitement en direct.

Maintenant, il semble que Disney ait compris qui ils voulaient en prendre en charge. THR rapporte que Jon M. Chu est en pourparlers pour diriger la série. Chu est également à bord pour gérer le Disney + saule série suite, donc on dirait qu’ils ont une bonne relation de travail.

Maintenant, la chasse est lancée à un scénariste pour affiner le projet actuel du film. Il semble donc qu’il y ait encore un moyen de le voir se concrétiser. Évidemment, pour le moment, il n’y a pas de date de sortie, mais nous vous tiendrons au courant de toutes les nouvelles au fur et à mesure qu’elles arrivent!