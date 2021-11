Jon M. Chu dirigera Oh, les endroits où vous irez ! Film pour Warner Bros.

Warner Bros. continue de développer sa liste de projets basés sur les travaux du Dr Seuss avec Oh, The Places You’ll Go! étant ajouté à leur radar de film d’animation et a lié Jon M. Chu à la réalisation. Cependant, ceux qui sont déjà enthousiasmés par la perspective devront peut-être se préparer à attendre longtemps, car le film ne devrait pas sortir avant 2027 – et vous pensiez que Marvel aimait planifier à l’avance. Le livre est celui que Warner Bros. souhaite développer depuis 2018, date à laquelle ils ont commencé leur relation avec le domaine Dr. Seuss, mais il est clair qu’ils ne veulent pas non plus le précipiter.

Oh, les endroits où vous irez ! était le dernier livre écrit par le Dr Seuss, dont le vrai nom était Theodor Seuss Geisel, et sera traduit en « une comédie musicale animée à travers le monde suivant un jeune aventurier alors qu’il voyage à travers les joies et les chagrins, et les sommets et les vallées, de la vie. » Le livre est adapté par Bad Robot Productions avec JJ Abrams en tant que producteur du film, qui sera le premier long métrage d’animation de la société. La directrice des films cinématographiques de Bad Robot, Hannah Minghella, qui supervisait auparavant la branche animation de Sony, produira également, et après avoir exprimé son désir de se développer dans les films d’animation avec la société, il semble qu’elle n’ait pas mis trop de temps à lancer le mouvement.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Étant l’un des livres les plus connus du Dr Seuss, c’est toujours un chemin difficile pour adapter un travail très apprécié et garder tout le monde satisfait du résultat, mais après des discussions entre WB et Bad Robot, le nom de Chu a été rapidement évoqué, et comme le réalisateur a de bonnes relations avec le studio, une série de succès et souhaite réaliser un long métrage d’animation depuis un certain temps maintenant, il semble un bon choix. Des sources ont déclaré qu’il était sur les cartes depuis plusieurs années, avec Jon M. Chu faisant même partie d’une poignée de groupes créatifs qui ont été réunis pour travailler sur des projets pour leur matériel Hanna-Barbera et Dr. Seuss, et même alors, il voulait monter à bord d’un film d’animation, il semble donc qu’il obtienne enfin son chance. Le réalisateur étant vu diriger ses films avec « cœur et humanité », il semble qu’il pourrait être la meilleure personne pour relever le défi.

Chu est en forte demande en ce moment, et en plus des très populaires Crazy Rich Asians dans son portfolio, le réalisateur construit également une liste impressionnante de projets musicaux, faisant suite à l’adaptation cinématographique de Dans les hauteurs avec la prochaine version grand écran de Méchant, qui a récemment annoncé que Cynthia Ervio et Ariana Grande prendraient les rôles principaux. Il est également réalisateur et producteur exécutif de la série Apple TV+ La maison avant la tombée de la nuit, qui en est maintenant à sa deuxième saison.

Le monde du Dr Seuss a eu beaucoup de succès ces dernières années grâce à une série de films d’animation à succès commençant par Horton entend un qui En 2008, Le Lorax en 2012 et Le grinch en 2018, qui a rapporté plus d’un milliard de dollars au box-office à eux deux et a réussi à effacer en grande partie la mémoire des années 2003 Le chat dans le chapeau film d’action en direct avec Mike Myers, qui a à peine éraflé et a été démoli par les critiques. Avec Le chat dans le chapeau également développé en tant que projet d’animation, espérons que cette fois-ci les résultats seront mieux reçus. Cette nouvelle nous vient de Deadline.