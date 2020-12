Jon Jones: Quand j’ai terminé, il ne devrait pas y avoir de débat sur le GOAT

Jon Jones débutera dans la division des poids lourds à l’avenir. On ne sait pas encore quand et contre qui l’ex-champion fera ses débuts, mais l’Américain ne veut pas se tromper en faisant le déplacement et il veut se préparer méticuleusement au changement. Après tout, il y a déjà suffisamment de mauvais exemples d’orientation, le plus récemment son vieil adversaire Alexander Gustafsson, qui a perdu contre Fabricio Werdum cet été.

« Je ne pense pas que Gustafsson ait bien compris », a déclaré Jones à ESPN. «Ce n’est pas parce que vous avez pris quelques kilos que vous êtes prêt à affronter ces gars qui sont nés de cette façon. Il faut prendre son temps, écouter son corps, s’habituer à la nouvelle vitesse et rythme. Ce n’est qu’alors que vous montez et jouez. «

Et Jones fait tout pour s’assurer qu’il ne subit pas le même sort. Le joueur de 33 ans dit qu’il s’entraînera différemment pour son déménagement et qu’il aurait déjà emballé 20 livres parce qu’il fait six séances par semaine avec ses trois entraîneurs de force et de conditionnement.

«C’est différent pour moi. Je m’entraînais rarement entre deux camps d’entraînement. Je me suis permis de grossir. Maintenant, je m’entraîne même sans horaire de combat. C’est autre chose. J’ai mûri et cela montre à quel point je veux ça. J’essaye de changer toute mon approche. Dans la division des poids lourds, beaucoup de gars sont plus gros que moi. Je dois consacrer toute ma vie à cette cause. Je m’y suis engagé. «

Dans la division poids lourd, une partie de son arsenal devrait être à nouveau au premier plan: la lutte. Cela devrait être la différence avec les machines à élimination directe de la division des poids lourds, qui, contrairement aux poids lourds légers, ne sont pas toujours une tête plus petite que le joueur de 33 ans.

«À 205 ans, j’avais toujours du mal à couler, je détestais faire des démontages sur une seule jambe, c’était presque comme si mes genoux allaient me tuer. Maintenant, j’ai beaucoup travaillé sur les muscles de mes jambes, mes jambes sont plus épaisses, ce qui se traduira par des démontages à deux jambes et à l’entrejambe haut. Cela rend mes muscles plus rapides, ma lutte et mes entrées seront plus rapides. J’ai plus de force et mon cul est devenu plus gros. Dans mes doubles jambes, les gens sont plus susceptibles de voir la différence. «

Mais ce ne seront pas seulement des techniques que Jones déballera, une mentalité différente également. Parce que le combattant très talentueux admet franchement qu’il était plutôt ennuyé à la fin de la division des poids lourds légers et n’a fait que le strict minimum dans sa défense de titre contre Thiago Santos et plus récemment Dominick Reyes.

« La division des poids lourds légers était amusant, mais je n’avais plus peur des gars là-bas », a déclaré Jones. «Avant tout le monde. Je pense qu’ils ont vu ça. Je me suis toujours entraîné dur mais il n’y avait aucune pression dans les combats. J’ai un grand respect pour les adversaires les plus proches. Vous êtes terrifiant. Cela m’attrape d’une manière complètement différente. «

Parce que même douze ans après ses débuts à l’UFC, Jones a toujours de grands objectifs. En particulier, le fait que Khabib Nurmagomedov lui ait succédé sur le trône livre pour livre est une épine dans la chair. Maintenant, Jones fait tout son possible pour montrer au monde non seulement qu’il est le meilleur combattant MMA actif au monde, mais aussi le meilleur de l’histoire du MMA.

«Je veux juste qu’il n’y ait pas de débat lorsque j’aurai terminé. Je pense que cela a eu une excellente carrière dans les poids lourds légers, je suis de loin le meilleur de la catégorie de poids. Et je crois aussi que je suis le meilleur combattant de l’histoire du sport. Je ne veux tout simplement pas de débat. Et le meilleur moyen d’y parvenir est d’obtenir la couronne des poids lourds et c’est exactement ce que je fais. «

