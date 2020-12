Jon Huber se souvient alors que les lutteurs professionnels rendent hommage à la star de la WWE et de l’AEW

Suite au décès récent de Jon Huber, bon nombre de ses collègues et autres stars de la lutte professionnelle rendent hommage sur les réseaux sociaux. Huber, qui a lutté à la télévision en tant que Luke Harper à la WWE et Brodie Lee à AEW, est décédé d’un problème pulmonaire samedi à l’âge de 41 ans.Avec les fans de lutte du monde entier, la nouvelle a été un choc complet pour tout le monde. entreprise qui connaissait Huber. Cela inclut Cody d’AEW, qui a lutté contre Huber dans ce qui allait devenir son tout dernier match, rendant hommage avec une publication sur Twitter.

«Mon cœur est frappé par la perte de Brodie Lee», dit-il. « Il était évident qu’il était un athlète et un conteur extrêmement doué, et son don au-delà était de vous mettre au défi et il a placé la barre très haut. Lors de la première rencontre de quelqu’un avec lui … c’était encore plus évident qu’il était un père de famille et un être humain de première classe. J’ai pu partager son dernier numéro … J’ai eu son dernier match. C’est un honneur et un privilège et une expérience si férocement humiliante. Merci ‘Big Rig.’ Nous vous honorerons, vous et votre famille. «

Bray Wyatt, qui a travaillé avec Huber pendant de nombreuses années dans le cadre de l’écurie Wyatt Family, a également publié un long message d’hommage sur Instagram. Y compris une série de photos des deux ensemble, voici ce que Wyatt a écrit à propos de l’homme avec lequel il a autrefois tenu le WWE SmackDown Tag Team Championship.

Dans son intégralité, l’article de Wyatt se lit comme suit:

« Tu étais mon meilleur ami. Mon frère, mon partenaire, mon Terry Gordy. Nous avons changé tout ce jeu parce que nous avons refusé de le faire de quelque façon que ce soit mais à NOTRE façon. Nous étions toujours à notre meilleur quand nous étions une équipe que je pense que nous savions tous les deux. Nous nous sommes battus comme des frères parce que nous l’étions. Je suis tellement énervé. Ce n’est pas comme ça que c’était censé être, c’était censé être nous gros, chauves et inutiles à courir les spots Wyatt Family dans les gymnases du lycée dans nos 70 ans. Où allons-nous maintenant? Que dois-je faire en sachant que je n’entendrai jamais ton sarcasme condescendant alors que je monte haut. Tu me manques tellement déjà. Je ferais n’importe quoi, juste vivre notre pire quelques instants encore, je ne peux pas croire que vous êtes parti. «

« Je suis tellement désolé mon frère. Je suis tellement désolé. Tu feras toujours partie de moi, que ça me plaise ou non sans toi, tout est différent et j’espère qu’Amanda sait vraiment que je suis ici non seulement pour le dire mais parce que je les aime aussi. Je vais m’assurer que votre fils connaît l’homme incroyable que vous étiez. Ce ne sont pas les légendes que les gens raconteront, mais le vrai vous que très peu de gens ont pu voir. Je promets que je le mettrai au clair dans les matchs sombres quand il est assez vieux comme je l’ai promis. J’ai tellement mal. J’aurais aimé avoir la chance de te dire au revoir. Mais encore une fois, c’est samedi et tu sais ce que ça veut dire … garde-moi une place à côté de toi où que tu sois sont, c’est là que j’appartiens. Je serai là quand ce sera mon temps. Au revoir pour toujours Brodie. Je t’aime. «

Certaines des plus grandes stars du monde de la lutte pleurent également le décès de Huber. Cela inclut Hulk Hogan, qui s’est adressé aux nouvelles dimanche matin en écrivant: « Totalement dévasté par la perte de Jon ‘Luke / Brodie’, un si grand talent et un être humain génial! RIP mon frère. »

Mick Foley a également parlé de Huber en écrivant: « Je viens d’apprendre la nouvelle de la mort de Jon Huber … une journée terrible pour les fans de lutte. Il y a à peine deux ans, mon fils Hughie s’est déguisé en Luke Harper pour Halloween. Il était un grand travailleur, et un père passionné. Une énorme perte pour tous ceux qui aiment la lutte. «

Le commentateur d’AEW et ancienne personnalité de la WWE, Jim Ross, a rendu hommage avec un simple message: « Heartbroken … Heaven a un autre homme bien aujourd’hui. »

Chris Jericho de AEW: Toutes les luttes d’élite a publié une image de lui-même et de Huber aux côtés de plusieurs autres stars de la WWE il y a cinq ans. Sur la photo, tout le monde porte des t-shirts Luke Harper sur mesure car la WWE n’en vendait aucun officiel. Dans la légende, Jericho écrit: « C’est samedi. Vous savez ce que cela signifie … Dans les coulisses du Mexique en 2015. Brodie était ennuyé de ne pas avoir son propre t-shirt de merch, alors l’un des frères s’est fait fabriquer un tas. en son honneur. Nous les portions tous en hommage au mec, car tout le monde l’aimait. Juste un homme merveilleux! «

Les collègues de Huber de ses jours à la WWE lui rendent également hommage. Natalya Neidhart écrit: «J’ai le cœur brisé d’apprendre le décès de @ThisBrodieLee qui était un ami cher pour beaucoup d’entre nous. C’était un mari incroyable et un père dévoué. Son amour pour sa famille était incommensurable. J’envoie des prières et aime la famille d’Amanda, Brodie, Nolan et Jon Huber. «

Mustafa Ali dit également: « La perte de quelqu’un comme Jon est très douloureuse. Mais partout où je regarde, je vois toute une industrie qui lui rend hommage et lui montre de l’amour. Cela montre à lui seul à quel point il était un homme incroyable. #RIPBrodieLee. »

Et la légende de la WWE Edge, qui vient de rentrer dans l’entreprise cette année, a également publié un message de respect en ligne. Il écrit: « C’est dévastateur. Jon était juste … génial. Un être humain formidable, drôle, immensément talentueux, chaleureux et familial. Tout notre amour, nos pensées et notre chaleur envers sa famille. »

À tout juste 41 ans, Huber nous quitte bien trop tôt, mais les réactions de tout le monde dans le monde de la lutte montrent clairement à quel point il était aimé. L’héritage qu’il a laissé dans le monde de la lutte professionnelle fera en sorte qu’il restera toujours dans les mémoires. RIP Jon Huber.

