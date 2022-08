Jon Hamm rejoint The Morning Show pour la saison 3

Jon Hamm rejoint le casting de la saison 3 d’Apple TV+ L’émission du matin, Rapports variés. L’acteur a été choisi comme Paul Marks, un « titan d’entreprise qui jette son dévolu sur UBA, entraînant Cory, Alex et Bradley dans sa puissante orbite ». L’actualité du casting de Hamm fait suite à sa publicité nominée aux Emmy Awards Tout le monde sauf Jon Hamm, où l’acteur mentionne des acteurs de premier plan avec des projets sur le streamer et demande, « mais qu’en est-il de Jon Hamm? »

de la patrie Charlotte Stoudt rejoint également la série en tant que showrunner, en remplacement de Kerry Ehrin, la production devant commencer le mois prochain. L’émission du matin étoiles Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Steve Carrell, Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell et Karen Pittman. Au cours de sa deuxième saison, la série a reçu trois nominations aux Emmy : Witherspoon pour la meilleure actrice principale dans un drame, Crudup pour le meilleur second rôle dans un drame et pour Marcia Gay Harden pour la meilleure actrice invitée dans un drame. En 2020, Crudup a remporté le Emmy Award pour l’acteur de soutien dans un drame, tandis qu’Aniston a reçu un Screen Actors Guild Award pour la performance exceptionnelle d’une actrice dans une série dramatique.

Aniston et Kristin Hahn produisent sous la bannière Echo Films, tandis que Witherspoon et Lauren Neustadter produisent sous Hello Sunshine. Michael Ellenberg de Media Res est également producteur exécutif, tandis que Mimi Leder est réalisatrice et productrice exécutive.

Projets récents et à venir de Jon Hamm

Hamm est surtout connu pour son interprétation de Don Draper sur AMC Des hommes fous, qui lui a valu deux Golden Globes et un Emmy Award. Plus récemment, l’acteur est apparu comme lui-même dans Larry David’s Calme ton enthousiasmeet le blockbuster a frappé Top Gun : Maverick comme Beau ‘Cyclone’ Simpson.

En juin, il a été annoncé que Hamm, Juno Temple et Jennifer Jason Leigh avaient été choisis pour la saison cinq de la série d’anthologies de Noah Howley. Fargo, dont la production devrait commencer cet automne. La série sera la plus contemporaine de toutes Fargo saisons, se déroulant en 2019. Alors que les détails de l’intrigue restent pour la plupart inconnus, la ligne de connexion officielle demande, « quand est-ce qu’un enlèvement n’est pas un enlèvement, et que se passe-t-il si votre femme n’est pas la vôtre? »

Cet automne, Hamm apparaîtra dans Confesser, Fletch, face à Marcia Gay Harden et Kyle MacLachlan. La comédie est basée sur un livre du même nom de Gregory McDonald. C’est un redémarrage des films des années 1980 Fletch et Fletch vit, qui mettait en vedette Chevy Chase. Hamm incarnera le personnage principal, qui devient le principal suspect dans une affaire de meurtre. Le film devrait sortir en salles le 16 septembre, avant une première sur Showtime le 28 octobre.