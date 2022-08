Jon Hamm rejoint Jennifer Aniston pour cette série populaire

AppleTV+

le protagoniste de Des hommes fous avait été confirmé comme faisant partie du casting de la cinquième saison de Fargo et ajoutez maintenant un nouveau projet.

©IMDBJon Hamm et son rôle le plus connu, celui de Don Draper.

Jon Haml’acteur qui a gagné l’emmy en 2015 grâce à son travail de Don Draper dans Des hommes fous est prêt à avoir une année pleine de participation à la télévision. Après qu’il a été confirmé que nous le verrons dans le cadre de la cinquième saison de Fargola célèbre série de Noé Hawley inspiré de l’univers créé par les frères Joël et Ethan Coenil a été révélé quel sera l’autre grand projet qui l’amènera au petit écran, dans lequel il semble se sentir si à l’aise à chaque fois qu’il travaille.

Selon Variété, Jon Ham partagera le tournage avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon dans ce qui sera la troisième saison de L’émission du matin. la série de AppleTV+ entre de plain-pied dans le monde de la télévision et les plaintes qui ont surgi contre plusieurs cadres ayant participé au mouvement Moi aussi. Dans cette production, l’arbre est placé dans un populaire héberger d’une émission matinale qui est accusé d’avoir profité de certains employés, qui après avoir été licencié déroule une vague de conséquences pour son grand ami et collègue, Alex Levy Aniston.

La troisième saison de L’émission du matin commencera le tournage en septembre et on sait déjà quel rôle jouera Jon Ham. l’étoile de Des hommes fous a été choisi pour donner vie Marques Paulun homme d’affaires très important qui met UBA entre ses sourcils et avec cela il s’approche Cory, Alex et Bradley. Il rejoindra le casting dans lequel des personnalités telles que Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry, Janina Gavankar, Tom Irwin, Marcia Gay Harden, Greta Lee, Ruairi O’Connor, Hasan Minhaj, Holland Taylor, Tara Karsian, Valeria Golino et Julianna Margulies.

il y a quelques jours, de AppleTV+ ils avaient fait une promo où ils se moquaient du fait que pratiquement toutes les stars de Hollywood avaient fait ou étaient sur le point de faire un projet avec le service de streaming, à l’exception de Jon Ham. Avec cela, la dette de l’acteur qui cette année était considéré comme l’un des antagonistes de Top Gun : Maverickface directement au personnage joué par Tom Croisière pour ne pas partager son éthique de travail.

+Saison des récompenses pour The Morning Show

Septembre sera un mois plus qu’important pour la série de AppleTV+. Le spectacle du matin commencera le tournage avec le showrunner charlotte stoudt et aura également une forte présence dans la livraison de les prix emmy qui aura lieu le 12 septembre. La production a reçu trois nominations grâce à son deuxième volet : Meilleure actrice dans un drame pour Reese WitherspoonMeilleur acteur dans un second rôle dans un drame pour billy crudup et meilleure actrice invitée dans un drame pour Marcia Gay Harden.

