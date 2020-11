Jon Hamm félicite Tom Cruise d’être un vrai leader sur l’ensemble Top Gun 2

Top Gun: Maverick est la suite très attendue des années 1986 Top Gun. Le prochain film verra Tom Cruise revenir à son rôle de pilote de la Marine Pete « Maverick » Mitchell, qui est maintenant pilote d’essai et instructeur de vol. L’acteur Jon Hamm a également rejoint le projet dans le rôle du vice-amiral Cyclone. Dans une interview avec Men’s Journal, Hamm a expliqué comment la présence de Cruise sur les plateaux du film avait contribué à améliorer les choses pour toutes les personnes impliquées.

« Je vais dire ceci à propos de Tom, il est une star de cinéma à 100% et un leader à 100%. Sur Mad Men, j’ai appris que si la personne au sommet de la chaîne alimentaire se comporte d’une certaine manière, c’est ainsi que le reste de les gens vont se comporter. Tom est toujours prêt. Il est déjà prêt. Il est toujours à l’heure. Il a 900 choses en cours dont vous ne savez même pas. Mais cela n’entre jamais dans le travail quotidien. «

« S’il y avait une pression pour jouer et être génial, ou pour maintenir l’héritage de ce film, cela ne se voyait pas. On pouvait dire qu’il passait le temps de sa vie, et cet enthousiasme a complètement submergé le reste de la distribution. Mon premier jour sur le plateau, j’ai dit à Tom: « Cela doit être juste surréaliste pour toi. Comme si vous étiez littéralement dans le même hangar, 30 ans plus tard. Dans presque le même costume. Qu’est-ce que c’est que ça? »Et il dit:« Mec, c’est irréel. C’est pas cool? «

Tom Cruise est bien sûr bien connu pour son approche obsessionnelle du cinéma, essayant constamment de repousser les limites en termes de séquences d’action et s’assurant généralement que le produit final du tournage soit aussi bon que possible. Il y a beaucoup d’attentes de Top Gun: Maverick basé sur le succès du film original. Pour Jon Hamm, faire partie de la suite est un rappel de sa propre expérience en regardant l’original Top Gun il y a des décennies.

« J’avais probablement 15 ans [When I watched Top Gun], au point mort de la cible démographique. Je me souviens avoir vu la bande-annonce et pensé: « Oui. Ça a l’air génial. » Et c’était. En tant qu’adulte, je l’ai vu entre-temps à quelques reprises, et vous vous rendez compte que [director] Tony Scott, qui est sorti des publicités, avait un sens incroyable de la façon de raconter une histoire, visuellement. Ce film avait l’air tellement cool. Cela n’avait aucun sens, car chaque photo était au coucher ou au lever du soleil. Mais qui s’en soucie? «

Réalisé par Joseph Kosinski d’après un scénario d’Ehren Kruger et Eric Warren Singer et Christopher McQuarrie, Top Gun: Maverick comprend Tom Cruise, Jennifer Connelly, Val Kilmer, Ed Harris, Jon Hamm, Miles Teller, Glen Powell, Manny Jacinto, Monica Barbaro, Lewis Pullman, Danny Ramirez et Jay Ellis.

Le film se déroule plus de 30 ans après les événements de l’original. Maverick est maintenant en position de leadership, car on lui attribue un nouveau lot de pilotes de l’US Navy pour s’entraîner dans une nouvelle ère de combat aérien qui voit l’armée s’appuyer davantage sur la technologie des drones pour les missions aériennes. Mensjournal.com a été le premier à annoncer cette nouvelle.

