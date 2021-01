Jon Hamm est convaincu que Top Gun 2 va éblouir les esprits du public sur grand écran

Après 35 ans, l’acteur Tom Cruise apporte la suite à Top Gun au grand écran. Top Gun: Maverick caractéristiques Cruise revenant au rôle de l’aviateur naval Captain Pete « Maverick » Mitchell. Le film verra également beaucoup de nouveaux acteurs jouer les descendants des personnages du film original. L’un de ces acteurs est Jon Hamm, qui jouera le vice-amiral Cyclone, fils de « Viper », l’ancien mentor de Maverick. Dans une nouvelle interview avec KSDK, Hamm a semblé convaincu que la suite à venir laissera un grand impact sur le public.

« Cela va laisser beaucoup de gens avec l’esprit époustouflé, je pense. J’ai eu la chance de le voir pendant l’été. Ils ont ouvert un théâtre pour nous et nous avons tous dû nous asseoir à 15 pieds l’un de l’autre et porter des masques et tout, mais nous avons pu le voir sur grand écran, ce qui est la bonne façon de le voir. C’est vraiment époustouflant. Et je pense que les gens vont aussi être touchés par l’histoire. «

Tom Cruise est bien connu pour son désir d’apporter au public les scènes d’action les plus excitantes en filmant les scènes pour de vrai au lieu de s’appuyer sur des images de synthèse et des écrans verts. Top Gun: Maverick offre la possibilité d’afficher des cascades aériennes époustouflantes. Dans une interview précédente, Cruise avait laissé entendre que le genre d’action qui a été nécessaire pour faire le film pourrait ne jamais être revu.

«J’ai réalisé qu’il y avait des choses que nous pouvions accomplir de façon cinématographique. Et j’ai commencé à être enthousiasmé par ce grand défi de« Comment faire? Alors j’ai dit à [producer] Jerry [Bruckheimer], ‘Je le ferai si …’ ce qui signifie que je ne vais pas faire les trucs CGI … J’ai dit au studio: ‘Vous ne savez pas à quel point ce film va être difficile. Personne n’a jamais fait ça auparavant. Il n’y a jamais eu de séquence aérienne tournée de cette façon. Je ne sais pas s’il y en aura de nouveau, pour être honnête. «

Alors que le dévouement de Cruise à rendre ses films aussi réalistes et passionnants que possible a toujours été salué, l’acteur a récemment fait l’objet de nombreuses critiques pour son comportement sur le plateau, quand il a été filmé en train de crier à deux membres de l’équipe sur le ensembles de la dernière Mission impossible film pour violation des mesures de distanciation sociale. Bien que Hamm ne fasse pas partie de ce film, ses remarques de l’année dernière sur le travail avec Cruise avaient clairement montré que Hamm avait une grande admiration pour l’éthique de travail de la star à la fois devant et derrière la caméra.

«Je vais dire ceci à propos de Tom, il est à 100% une star de cinéma et à 100% un leader. Tom est toujours prêt. Il est déjà préparé. Il est toujours à l’heure. Il a 900 choses en cours dont vous ne savez même pas. cela n’entre jamais dans le travail quotidien. S’il y avait une pression pour performer et être génial, ou pour maintenir l’héritage de ce film, cela ne se voyait pas. On pouvait dire qu’il passait le temps de sa vie, et cet enthousiasme complètement lavé sur le reste de la distribution. «

Réalisé par Joseph Kosinski d’après un scénario d’Ehren Kruger et Eric Warren Singer et Christopher McQuarrie, Top Gun: Maverick stars Tom Cruise, Jennifer Connelly, Val Kilmer, Ed Harris, Jon Hamm, Miles Teller, Glen Powell, Manny Jacinto, Monica Barbaro, Lewis Pullman, Danny Ramirez et Jay Ellis. Le film arrive en salles le 2 juillet 2021. Cette nouvelle est apparue pour la première fois sur ksdk.com.

